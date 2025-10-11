為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    武肺病毒改變精子 澳洲研究：染疫鼠後代更加焦慮

    2025/10/11 21:45 即時新聞／綜合報導
    澳洲研究人員發現，老鼠感染武肺之後，牠們的後代會變得更為焦慮。示意圖。（歐新社）

    澳洲研究人員今（11）日公布的一項動物實驗結果顯示，老鼠感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後，牠們的下一代會變得更為焦慮，這意味著武漢肺炎可能會對染疫個體的後代產生長遠影響。

    《法新社》報導，此研究由澳洲墨爾本弗洛里神經科學與心理健康研究所（Florey Institute of Neuroscience and Mental Health）公布，研究人員先是讓雄性老鼠感染武肺病毒，再讓牠們與雌性個體交配，藉此觀察武肺對老鼠後代的影響。

    研究結果發現，武肺病毒會改變雄性老鼠精子中的RNA分子，其中某些分子「參與調控已知對大腦發育至關重要的基因」；而所有感染武肺的老鼠的後代都變得更加焦慮，尤其是雌性個體，牠們腦中負責調節情緒的海馬體的部分基因活動出現「明顯變化」。

    研究成果已發表在《自然通訊》（Nature Communications）期刊。

    研究的第一作者克里曼（Elizabeth Kleeman）說：「我們發現，與未感染老鼠的子代相比，感染過武肺老鼠的子代表現出更多焦慮行為。」

    首席研究員漢南（Anthony Hannan）指出，研究成果表明，武肺疫情可能會對後代造成長遠影響，他補充說：「如果我們的研究成果轉化到人類身上，這可能會影響到全世界上百萬名兒童，還有他們的家庭，也會對公共衛生造成重大影響。」

    
    
