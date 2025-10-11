畫面曝光！印度遊樂設施突「崩塌」 男子卡座椅慘遭拖行

遊樂設施旋轉時，男子因座椅崩塌，身體於地板拖行。（擷取自IG@newsin2mins）

印度北部一處熱鬧的嘉年華會上，有台擠滿乘客的旋轉遊樂設施突然崩塌，導致1名男子被猛力甩飛、重重摔落地面，現場一片驚慌。

英媒《太陽報》今（11日）報導，這起驚悚事故發生於人潮洶湧的遊樂場內，當時民眾正享受夜間的娛樂活動，卻突如其來陷入混亂。某個受歡迎的遊樂設施毫無預警失控，瞬間將1名男子拋飛。

據報導，這台當地人稱為「Break Dance（霹靂舞）」的旋轉遊樂設施，在高速運轉中突然故障，導致平台猛烈傾斜、瞬間崩塌，引起圍觀人群驚聲尖叫，而這驚心動魄的瞬間，也被拍下來在社群平台上轉傳。

在意外發生時，有1名男子被困在座椅上，且遭猛烈拖行於地面，當時另1人試圖衝入協助，卻險些被捲入其中，僥倖躲過意外。而搭乘設施的民眾與孩童也大聲尖叫，設施更發出刺耳聲響，最終才停了下來，現場一片錯愕和驚恐。

事後，印度當局證實，此次共有2人受傷，已立即接受緊急救治，無生命危險，警方更迅速關閉該設施，並恢復現場秩序。這類的遊樂設施，常在各城市裡巡迴設立的臨時嘉年華會中，但大多未經妥善檢查或缺乏安全認證，讓遊客暴露於極高風險中。

