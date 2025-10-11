釋囚名單沒有他! 巴勒斯坦「曼德拉」令以色列害怕原因曝

前巴勒斯坦民族解放陣線（FATAH）領導人巴固提（Marwan Barghouti）。（美聯社檔案照）

以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）達成停火協議生效後，10日公布準備釋放約250人的名單，當中卻不見前巴勒斯坦民族解放陣線（FATAH，又稱「法塔」）領導人巴固提（Marwan Barghouti）。分析指出，巴固提備受巴人尊敬，且支持最終解決以巴長年衝突的「兩國方案」，令以色列忌憚他獲釋後的影響力。

《美聯社》11日報導，哈瑪斯外交關係辦公室首長馬佐克（Mousa Abu Marzouk）向中東《半島電視台》表示，哈瑪斯堅持要以國釋放巴固提和其他高知名度人物，正與斡旋者磋商。

巴固提2002年在巴勒斯坦第二次大起義中，遭以國逮捕，2004年被判處5項終身監禁，以及另外40年有期徒刑，被囚至今已逾20年，是遭以國監禁的最知名巴勒斯坦政治犯。

分析家指出，除了以國指控的恐怖分子領袖，巴固提令以國害怕還有另一個原因：他支持武裝抵抗以國佔領，但也提倡兩國方案，可能會是號召巴人支持的強而有力的角色。

巴固提曾在1987年第一次巴人起義後，被以色列流放到約旦，1990年代返回約旦河西岸。他被廣泛視為是巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）的可能接班人，更被部分巴人比為巴勒斯坦的「曼德拉」。

總部位於美國的非政府組織「現在就為阿拉伯世界爭民主」（DAWN）研究員拉巴尼（Mouin Rabbani）表示，巴固提已展現出有能力跨越巴人分歧，建立橋樑，「被認為是可信的民族領袖，能以阿巴斯一直未能做到的方式領導巴勒斯坦人」，而以色列「亟欲避免」這一點，因為該國多年來的政策一直是讓巴人分裂、阿巴斯政府積弱不振。他說，就連阿巴斯都為巴固提可能獲釋倍感威脅。

特拉維夫大學副校長茲賽爾（Eyal Zisser）指出，巴固提沒有阿巴斯政府向來被詬病的貪腐問題，他的高人氣可強化巴勒斯坦政治機構，這也是以國右翼政府害怕的一點。

