反法西斯運動大軍還是變裝青蛙？ 波特蘭人cosplay開酸當局暴動說

當美國國土安全部在社群媒體上狂發芝加哥與波特蘭陷入暴亂的「宣傳」影片，以及力挺川普總統的名嘴蜂擁而至找尋「造反」證據時，這2座由民主黨執政、被川普點名必須派軍進駐維安的城市看似歲月靜好，當地居民四兩撥千斤，以高級酸與cosplay回應當局的動盪說。

9日晚間，一度因川普政府打壓以致節目停播的深夜脫口秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel），在節目中播出芝加哥所在的伊利諾州的州長普里茨克（JB Pritzker）的「特別報導」；只見身穿防彈背心的州長大人在影片中假扮戰地記者，佇立於「遭戰爭蹂躪的芝加哥」做現場報導。

手握不存在的空氣麥克風的普里茨克一本正經地對著鏡頭說：「我們目睹有人被迫吃掉淋上番茄醬的熱狗…要在芝加哥市活下來真的頗具挑戰。」

就在金摩的節目播出的同時，總部設在奧勒岡州波特蘭的《奧勒岡州人報》（The Oregonian）的1名正牌記者，在當地的美國移民暨海關執法局（ICE）的設施外拍攝影片，該影片標題是：「抗議青蛙增生中」，內容呈現波特蘭人如何藉由身穿充氣服裝搞cosplay，來嘲諷所謂的「癲狂的政府越權之舉」。

ICE是負責執行川普政府的鎮壓移民政策的主力，全美各地ICE設施因而成為主要抗議目標－而ICE設施受到威脅，正是川普主張派軍進駐芝、波2城的理由之一。

波特蘭男子迪金森（Jack Dickinson）因身穿充氣雞裝現身抗議場合，而被稱為「波特蘭雞」（Portland Chicken）；他日前告訴當地《威拉米特週刊》（Willamette Week），變裝搞笑能稍微拆解川普政府的敘事；因為當川普政府為證明波特蘭一片混亂而發布影片，顯示國土安全部長諾姆（Kristi Noem）俯視一群大概只有8名記者與5名抗議者的所謂反法西斯大軍、但其中1人竟穿著充氣雞裝時，「讓人很難把（官方說詞）認真當一回事。」

在與川普政府對槓上，伊州州長普里茨克與「波特蘭雞」迪金森有共通之處：善用包括智慧型手機相機、社群媒體應用程式，以及諷刺搞笑等唾手可得的工具與手段，把川普政府言之鑿鑿的芝、波2城正陷入「戰爭」的說詞，變成一大笑點。

例如，日前被川普宣稱正燒毀殆盡、暴力抗爭不斷的波特蘭，在部分影片中看到的卻是歌舞昇平、民眾獻花給聯邦幹員，甚至是穿著動物造型充氣裝的抗議人士當街扭腰擺臀。

對此，生於波特蘭的右翼網紅吳安迪（Andy Ngo，譯音）明顯不滿官方說詞被打臉，他10日凌晨開嗆波特蘭的變裝cosplay意在掩蓋與洗白暴力極端主義，讓動手不動口的抗議行動在鏡頭前看似親友聚會。

一如既往，孰是孰非，端視你選擇相信誰的影片與貼文。

