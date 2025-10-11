女遊客投宿「1行為」噴近7千元 一票網怒：連這都要賺

一名女遊客入住拉斯維加斯一家飯店時，因拔掉房內迷你吧插頭，被飯店收取224美元（約新台幣6849元）費用，示意圖。（路透）

一名巴哈馬的女遊客前往美國拉斯維加斯旅遊，入住當地一家飯店時，竟因拔掉房內迷你吧插頭幫兒子手機充電，被飯店收取高達224美元（約新台幣6849元）的費用。她將經歷分享到TikTok後，引發網友熱議。

《紐約郵報》報導，遊客巴特勒（Sharina Butler）8月前往拉斯維加斯旅遊，入住一家飯店時，拔掉房間內迷你吧的插頭，將插座用來替手機充電，沒想到這一舉動，卻讓她在退房時被收取每日56美元（約新台幣1712元）、共4晚總額達224美元（約新台幣6849元）的「迷你吧拔電費」。她氣憤地指出，現場並無明顯告示提醒拔插頭會被罰錢，只有一張放在托盤旁的小卡片，字體極小，根本難以察覺。

巴特勒表示，她在退房時與櫃台理論，對方雖拿出一張較大的說明卡片，強調相關收費規定，但仍要求付費。她氣地拒絕付款，甚至停用刷住宿費的信用卡。她的經歷在TikTok上曝光後，已累積超過10萬觀看，許多網友留言自己也曾在同一家飯店遇過類似情況，有人更批評「現在拉斯維加斯連這種錢都要賺，真的太離譜」。

雖然大多數留言對飯店表示不滿，但也有部分自稱飯店員工的網友出面解釋，指出這類迷你吧托盤，通常連接感應系統，拔掉電源會被視為異常操作或破壞監控機制，才會被收費。另有名網友指出，「我們的房間內在床頭燈或床邊都有USB插孔，其實沒必要去碰迷你吧」。

