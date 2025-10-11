為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    德州麥田驚見神秘裝置墜落 NASA坦承：是我們的

    2025/10/11 18:36 即時新聞／綜合報導
    美國德州一名女子目睹一個不明飛行物落在麥田中，走近一看，竟是印有NASA標誌的科研設備。（美聯社）

    美國德州一名女子目睹一個不明飛行物落在麥田中，走近一看，竟是印有NASA標誌的科研設備。（美聯社）

    美國德州一名女子目睹一個不明飛行物從天而降，最終落在麥田中。走近一看才發現，竟是一台印有NASA標誌的科研設備。事後NASA證實，該裝置為一項高空研究實驗的一部分，從新墨西哥州發射升空後，卻意外偏離航線。

    紐約郵報》報導，德州艾德蒙森一位居民華特（Ann Walter），日前在住家附近目睹一個不明物體從空中緩緩飄落。她起初難以辨別那是什麼，直到該物體落在麥田中，才驚覺竟是一台與休旅車大小相仿的箱型設備，懸掛著大型降落傘，機身還貼有NASA的標誌。意識到不尋常後，她立刻聯繫當地警方，經確認這正是NASA遺失的一項高空研究設備。

    華特表示，不久後她接到來自NASA旗下「哥倫比亞科學氣球中心」的電話，對方說明該設備是NASA的高空科學實驗項目，原本從新墨西哥州薩姆納堡，搭載無人高空氣球發射升空，主要任務是觀測恆星、星系及黑洞等深空現象。至於設備為何偏離原定軌跡並墜落此處，由於美國政府部門正處於停擺狀態，NASA尚未對外做出回應。

    隔日，NASA研究人員開著卡車與拖車，前往現場回收設備。華特與家人在研究人員抵達前，已搶先拍攝多張現場照片與影片，紀錄這「天外來客」。她笑說「這一切真的很超現實，沒想到竟然會發生在我們家門口。我能成為其中一部分，真的非常酷」！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播