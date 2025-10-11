德州麥田驚見神秘裝置墜落 NASA坦承：是我們的

美國德州一名女子目睹一個不明飛行物落在麥田中，走近一看，竟是印有NASA標誌的科研設備。（美聯社）

美國德州一名女子目睹一個不明飛行物從天而降，最終落在麥田中。走近一看才發現，竟是一台印有NASA標誌的科研設備。事後NASA證實，該裝置為一項高空研究實驗的一部分，從新墨西哥州發射升空後，卻意外偏離航線。

《紐約郵報》報導，德州艾德蒙森一位居民華特（Ann Walter），日前在住家附近目睹一個不明物體從空中緩緩飄落。她起初難以辨別那是什麼，直到該物體落在麥田中，才驚覺竟是一台與休旅車大小相仿的箱型設備，懸掛著大型降落傘，機身還貼有NASA的標誌。意識到不尋常後，她立刻聯繫當地警方，經確認這正是NASA遺失的一項高空研究設備。

華特表示，不久後她接到來自NASA旗下「哥倫比亞科學氣球中心」的電話，對方說明該設備是NASA的高空科學實驗項目，原本從新墨西哥州薩姆納堡，搭載無人高空氣球發射升空，主要任務是觀測恆星、星系及黑洞等深空現象。至於設備為何偏離原定軌跡並墜落此處，由於美國政府部門正處於停擺狀態，NASA尚未對外做出回應。

隔日，NASA研究人員開著卡車與拖車，前往現場回收設備。華特與家人在研究人員抵達前，已搶先拍攝多張現場照片與影片，紀錄這「天外來客」。她笑說「這一切真的很超現實，沒想到竟然會發生在我們家門口。我能成為其中一部分，真的非常酷」！

