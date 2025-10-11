為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    刺殺柯克兇手仍不認罪 超瞎理由要求法庭讓他免囚服、手銬

    2025/10/11 15:56 即時新聞／綜合報導
    刺殺柯克的嫌犯羅賓森（Tyler Robinson）。（法新社）

    刺殺柯克的嫌犯羅賓森（Tyler Robinson）。（法新社）

    美國總統川普重要盟友、心腹柯克（Charlie Kirk）9月10日在大學校園演講時慘遭槍殺。嫌犯羅賓森（Tyler Robinson）仍拒絕認罪，他近日還向法官提出要求，希望在開庭時能脫去囚服以及手銬，改穿便服。他的辯護律師指出，羅賓森穿著囚服、手銬，會影響陪審團的認知，讓陪審團認為他有罪並該被判死刑。

    根據《紐約郵報》報導，槍殺柯克的22歲羅賓森被指控加重謀殺等罪名，根據猶他州法律，可能面臨死刑，而這也是川普公開強烈表達的要求，目前羅賓森仍未對指控認罪。

    羅賓森的律師聲稱，穿著囚服和拘束裝置的照片，可能會讓未來的陪審團成員認為他有罪，且該被判處死刑，律師並提出，2022年愛達荷大學謀殺案已被定罪的殺手布萊恩·科伯格（Bryan Christopher Kohberger）在法院也曾被獲准這樣做。

    律師在當地時間9日提出、長達21頁的動議中提到，面對全球的關注，允許羅賓森穿著便服出庭，以確保在無偏見的陪審團員面前進行公平的審判，這只是微不足道的要求。律師並表示，隨著案件的每一個進展，都會引發成千上萬篇文章和網路評論，潛在陪審員加重對羅賓森懲罰的可能性只會增加。

