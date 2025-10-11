阻高市早苗任首相 日最大反對黨考慮推舉人選

公明黨黨魁齊藤鐵夫（左）10日與自民黨黨魁高市早苗（右）的會晤以破局收場。（歐新社）

隨著自民黨與合作執政26年的公明黨拆夥，甫當選自民黨總裁高市早苗的拜相之路出現障礙。《法新社》11日報導，日本最大反對黨立憲民主黨將尋求與其他黨派聯合推舉首相候選人，以阻止高市早苗當選首相。

《法新社》引述《日經新聞》10日晚間報導指出，立憲民主黨總裁野田佳彥表示，「這是十年一遇的政府更迭機會」，他將敦促反對黨團結推舉一位首相候選人，此人可能是國民民主黨代表玉木雄一郎，且他也已表示願意參選。

然而，立憲民主黨和國民民主黨之間存在重大政策差異，這可能會破壞合作。

隨著包括反移民的參政黨在內的小黨派支持率不斷上升，自民黨的支持率一直在大幅下降，即使在公明黨的支持下，自民黨在參眾兩院仍處於少數地位。在權力強大的眾議院，自民黨擁有196個席位，立憲民主黨擁有148個席位，國民民主黨擁有27個席位，公明黨則擁有24個席位。

高市早苗必須獲得233個席位的多數才能獲得議會任命，但考慮到議會席次數量，這似乎很難實現。然而，專家表示，如果反對黨未能就替代候選人達成一致意見，高市仍有可能脫穎而出。

