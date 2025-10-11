馬爾地夫可能發生恐攻！美國務院列旅遊警示

美國國務院近日將馬爾地夫列入第二級旅遊警示區。（路透）

美國國務院近日更新對馬爾地夫的旅遊警示，提醒計畫前往的旅客需提高警覺。馬爾地夫雖以度假天堂聞名，但因潛在的恐怖攻擊風險，已被列入第二級旅遊警示地區。

綜合外媒報導，美國國務院更新對馬爾地夫的旅遊建議，將當地列為「第二級：提高警覺」旅遊警示區。聲明指出，恐怖組織可能在毫無預警的情況下發動攻擊，潛在目標包括觀光景點、交通設施、市集、購物中心及地方政府建築等人潮聚集地。由於馬爾地夫由大量島嶼組成，部分地區位置偏遠，一旦發生緊急事件，救援恐怕無法及時抵達。

當局建議，計畫前往馬爾地夫的旅客應密切關注當地與國際新聞，避免參與示威活動或出入人潮擁擠場所，並時刻留意周遭環境變化，確保自身安全。此外，美國國務院強烈建議，旅客預先投保涵蓋醫療與突發事件的旅遊保險，以備不時之需。

儘管面臨恐攻風險，馬爾地夫仍是熱門旅遊目的地。根據當地政府統計，2024年已有超過200萬名國際旅客造訪。馬爾地夫位於南亞，地處阿拉伯海與印度洋之間，由1192個島嶼組成，其中僅有約200座島嶼有人居住，島鏈綿延超過800公里，因其獨特的海島風情與奢華度假體驗，廣受各國遊客歡迎。

