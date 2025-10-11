為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    馬爾地夫可能發生恐攻！美國務院列旅遊警示

    2025/10/11 16:09 即時新聞／綜合報導
    美國國務院近日將馬爾地夫列入第二級旅遊警示區。（路透）

    美國國務院近日將馬爾地夫列入第二級旅遊警示區。（路透）

    美國國務院近日更新對馬爾地夫的旅遊警示，提醒計畫前往的旅客需提高警覺。馬爾地夫雖以度假天堂聞名，但因潛在的恐怖攻擊風險，已被列入第二級旅遊警示地區。

    綜合外媒報導，美國國務院更新對馬爾地夫的旅遊建議，將當地列為「第二級：提高警覺」旅遊警示區。聲明指出，恐怖組織可能在毫無預警的情況下發動攻擊，潛在目標包括觀光景點、交通設施、市集、購物中心及地方政府建築等人潮聚集地。由於馬爾地夫由大量島嶼組成，部分地區位置偏遠，一旦發生緊急事件，救援恐怕無法及時抵達。

    當局建議，計畫前往馬爾地夫的旅客應密切關注當地與國際新聞，避免參與示威活動或出入人潮擁擠場所，並時刻留意周遭環境變化，確保自身安全。此外，美國國務院強烈建議，旅客預先投保涵蓋醫療與突發事件的旅遊保險，以備不時之需。

    儘管面臨恐攻風險，馬爾地夫仍是熱門旅遊目的地。根據當地政府統計，2024年已有超過200萬名國際旅客造訪。馬爾地夫位於南亞，地處阿拉伯海與印度洋之間，由1192個島嶼組成，其中僅有約200座島嶼有人居住，島鏈綿延超過800公里，因其獨特的海島風情與奢華度假體驗，廣受各國遊客歡迎。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播