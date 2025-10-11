為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    為「好友」抱屈？ 普廷稱川普該得諾貝爾和平獎

    2025/10/11 15:05 編譯孫宇青／綜合報導
    川普（右）和普廷（左）8月中旬在阿拉斯加安克拉治會晤，討論結束烏俄戰爭。（法新社）

    川普（右）和普廷（左）8月中旬在阿拉斯加安克拉治會晤，討論結束烏俄戰爭。（法新社）

    在挪威諾貝爾委員會將和平獎授予委內瑞拉反對派女領袖馬查多後，不僅川普粉絲為這位自稱促成世界和平的總統叫屈，就連俄羅斯總統普廷也稱川普得到該獎是「實至名歸」，批評諾獎委員會「失去信譽」。

    美國政治新聞網站《Politico》10日報導，普廷為川普辯護道，川普為世界和平「做出巨大貢獻」，嚴厲批評諾貝爾委員會拒絕將和平獎授予川普的決定。普廷還說，挪威諾獎委員會「信譽已基本上喪失」，「諾貝爾委員會曾將獎項授予那些對和平毫無貢獻的人，這損害該獎的聲譽」，但他並未點名道姓。

    普廷進一步強調，川普「確實為解決持續數年甚至數十年的危機做出巨大貢獻」，且川普「真誠地致力於烏克蘭和平」，並補充說，川普最引人注目的和平成就就是「中東局勢」。普廷還激動地說：「如果川普能夠實現他的所有目標，實現他所談論的一切，以及他正在努力做的一切，那將是一個歷史性的時刻。」

    在此之前，曾有4位美國總統和一位副總統獲得諾貝爾和平獎，包括前總統歐巴馬、卡特、威爾遜（Woodrow Wilson）和老羅斯福（Theodore Roosevelt），以及前副總統高爾（Al Gore）。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播