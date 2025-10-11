為「好友」抱屈？ 普廷稱川普該得諾貝爾和平獎

川普（右）和普廷（左）8月中旬在阿拉斯加安克拉治會晤，討論結束烏俄戰爭。（法新社）

在挪威諾貝爾委員會將和平獎授予委內瑞拉反對派女領袖馬查多後，不僅川普粉絲為這位自稱促成世界和平的總統叫屈，就連俄羅斯總統普廷也稱川普得到該獎是「實至名歸」，批評諾獎委員會「失去信譽」。

美國政治新聞網站《Politico》10日報導，普廷為川普辯護道，川普為世界和平「做出巨大貢獻」，嚴厲批評諾貝爾委員會拒絕將和平獎授予川普的決定。普廷還說，挪威諾獎委員會「信譽已基本上喪失」，「諾貝爾委員會曾將獎項授予那些對和平毫無貢獻的人，這損害該獎的聲譽」，但他並未點名道姓。

普廷進一步強調，川普「確實為解決持續數年甚至數十年的危機做出巨大貢獻」，且川普「真誠地致力於烏克蘭和平」，並補充說，川普最引人注目的和平成就就是「中東局勢」。普廷還激動地說：「如果川普能夠實現他的所有目標，實現他所談論的一切，以及他正在努力做的一切，那將是一個歷史性的時刻。」

在此之前，曾有4位美國總統和一位副總統獲得諾貝爾和平獎，包括前總統歐巴馬、卡特、威爾遜（Woodrow Wilson）和老羅斯福（Theodore Roosevelt），以及前副總統高爾（Al Gore）。

