為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    一度被禁！NBA相隔6年捲土重來 成為美國在中國最強軟實力

    2025/10/11 15:34 編譯孫宇青／綜合報導
    美國NBA布魯克林籃網隊和鳳凰城太陽隊10日在澳門舉行一場季前賽。（歐新社）

    美國NBA布魯克林籃網隊和鳳凰城太陽隊10日在澳門舉行一場季前賽。（歐新社）

    美國職籃NBA因6年前一名球隊高層發布支持香港抗議者的推文，進而激怒中國政府後，與NBA有關的活動自此實際上在中國被禁止。不過，過去3年，NBA逐漸重返中國市場，再次成為美國對中國最受歡迎的文化輸出項目之一。

    《美國國家廣播公司》（NBC）11日報導，2019年，美國職籃NBA休士頓火箭隊時任總經理莫雷力挺香港「反送中」示威，導致NBA與中國的深厚聯繫破裂。北京方面對此作出強烈反應，取消國營中央電視台的比賽轉播，商店下架火箭隊周邊商品，並削減贊助，NBA幾乎被排除在美國以外最賺錢的國際市場之外。

    過去3年，NBA逐漸重返中國市場，10日的澳門更成為NBA「返中」的高潮，因為布魯克林籃網（Brooklyn Nets）和鳳凰城太陽（Phoenix Suns）在威尼斯人綜藝館進行一場季前賽，標誌著NBA的回歸。該場館由拉斯維加斯金沙集團擁有，該公司也是澳門的賭場營運商。

    前NBA巨星姚明、前英格蘭足球代表隊隊長貝克漢、動作明星成龍和億萬富翁馬雲等眾多名人皆出席這場比賽。NBA也在威尼斯人綜藝館設立「NBA之家」，這是一個佔地15萬平方英尺的球迷區，也開放給非持票觀眾進場，那裡擠滿數十個攤位，包括贊助商攤位、籃球練習攤位、數位藝術攤位、週邊商品攤位，以及以籃網隊為主題的拍照攤位。

    45歲的香港民眾袁偉強帶著11歲兒子從香港趕到澳門觀看比賽，「能有機會親眼目睹這些來自美國的NBA球員，真是難得」。據推估，中國有3億人平時會打籃球。

    不僅如此，籃網隊和太陽隊12日還將進行另一場比賽，並在接下來幾天在中國進行更多比賽。NBA上一次在中國舉行季前賽已是2019年10月12日，對陣雙方是籃網隊和洛杉磯湖人隊。

    籃網隊老闆蔡崇信是中國科技巨頭阿里巴巴的聯合創始人；球隊總經理馬克斯表示，蔡崇信是NBA重返中國的推動力，「從籃球的角度來看，這很棒，不僅能把布魯克林的氛圍帶到這裡，還能讓我們的球員了解澳門，了解這裡的歷史」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播