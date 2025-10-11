一度被禁！NBA相隔6年捲土重來 成為美國在中國最強軟實力

美國NBA布魯克林籃網隊和鳳凰城太陽隊10日在澳門舉行一場季前賽。（歐新社）

美國職籃NBA因6年前一名球隊高層發布支持香港抗議者的推文，進而激怒中國政府後，與NBA有關的活動自此實際上在中國被禁止。不過，過去3年，NBA逐漸重返中國市場，再次成為美國對中國最受歡迎的文化輸出項目之一。

《美國國家廣播公司》（NBC）11日報導，2019年，美國職籃NBA休士頓火箭隊時任總經理莫雷力挺香港「反送中」示威，導致NBA與中國的深厚聯繫破裂。北京方面對此作出強烈反應，取消國營中央電視台的比賽轉播，商店下架火箭隊周邊商品，並削減贊助，NBA幾乎被排除在美國以外最賺錢的國際市場之外。

請繼續往下閱讀...

過去3年，NBA逐漸重返中國市場，10日的澳門更成為NBA「返中」的高潮，因為布魯克林籃網（Brooklyn Nets）和鳳凰城太陽（Phoenix Suns）在威尼斯人綜藝館進行一場季前賽，標誌著NBA的回歸。該場館由拉斯維加斯金沙集團擁有，該公司也是澳門的賭場營運商。

前NBA巨星姚明、前英格蘭足球代表隊隊長貝克漢、動作明星成龍和億萬富翁馬雲等眾多名人皆出席這場比賽。NBA也在威尼斯人綜藝館設立「NBA之家」，這是一個佔地15萬平方英尺的球迷區，也開放給非持票觀眾進場，那裡擠滿數十個攤位，包括贊助商攤位、籃球練習攤位、數位藝術攤位、週邊商品攤位，以及以籃網隊為主題的拍照攤位。

45歲的香港民眾袁偉強帶著11歲兒子從香港趕到澳門觀看比賽，「能有機會親眼目睹這些來自美國的NBA球員，真是難得」。據推估，中國有3億人平時會打籃球。

不僅如此，籃網隊和太陽隊12日還將進行另一場比賽，並在接下來幾天在中國進行更多比賽。NBA上一次在中國舉行季前賽已是2019年10月12日，對陣雙方是籃網隊和洛杉磯湖人隊。

籃網隊老闆蔡崇信是中國科技巨頭阿里巴巴的聯合創始人；球隊總經理馬克斯表示，蔡崇信是NBA重返中國的推動力，「從籃球的角度來看，這很棒，不僅能把布魯克林的氛圍帶到這裡，還能讓我們的球員了解澳門，了解這裡的歷史」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法