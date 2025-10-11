川普與諾貝爾和平獎失之交臂 支持者堅信明年鐵定得獎

一位川普支持者戴上川普面具，手上還拿著一個諾貝爾獎座。（歐新社）

挪威諾貝爾委員會10日將今年的諾貝爾和平獎頒給委內瑞拉反對派女性領袖馬查多，而非自詡促成世界多個衝突地區和平的美國總統川普。不過，川普支持者認為，鑑於以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的和平協議即將達成，川普應該穩操勝券，贏得2026年的諾貝爾和平獎。

《美國國家廣播公司》（NBC）11日報導，在諾獎委員會宣布今年的獲獎者是馬查多後的數小時，川普的支持者就開始呼籲將明年的和平獎頒給川普。

喬治亞州共和黨眾議員卡特（Buddy Carter）表示，他將在國會提出一項決議，稱川普應得這項榮譽，「明年他會是一位強有力的候選人，今年他本應穩操勝券，但不幸的是，委員會搞錯了」。卡特強調：「明年他們（諾獎委員會）將有機會彌補。」

前川普競選高級官員米勒（Jason Miller）告訴NBC：「如果2026年諾貝爾和平獎沒有頒給川普總統，那麼諾貝爾和平獎的遺產將受到不可挽回的損害。要求讓川普總統獲得2026年諾貝爾和平獎的呼聲只會愈來愈高。」

今年以來，川普多次大肆宣稱自己應該獲得諾貝爾和平獎，主張自己在全球衝突熱點達成的7項和平協議，理應為他贏得這個殊榮。不過，他也一直表示，他並不指望由5名成員組成的挪威評審團授予他該獎項。

據了解，諾貝爾獎提名截止日期為1月31日，這距離川普新任期開始僅11天。儘管如此，委員會在篩選候選人時，仍可以考慮候選人在當年稍後所取得的成就。

不過，1年的時間可能會發生很多事情。外交政策分析人士表示，如果加薩和平協議無法維持，甚至若戰鬥重啟，更多加薩人民死於戰火，川普就不太可能獲得讚譽。諾獎委員會希望觀察川普所說的歷史性勝利的和平協議，是真實存在或曇花一現。

第2個問題是，這位奉行「美國優先」原則的總統是否會在未來1年選擇與其他國家加強合作。瑞典發明家兼企業家諾貝爾在設立該獎項時，認為獲獎者應該是「為國家間友好關係做出最多或最佳貢獻」的人。

分析人士表示，川普威脅要吞併加拿大、格陵蘭和巴拿馬運河，這無助於他贏得諾獎。他們也表示，委員會也不太可能因為他退出「巴黎氣候協定」或世界衛生組織等跨國行動而授予他獎項。

