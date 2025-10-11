梅蘭妮亞：正與普廷合作 幫助遭綁架烏克蘭兒童返國

美國總統夫人梅蘭妮亞表示，她一直與普廷團隊保持聯繫，促成在烏俄戰爭中與家人失散的兒童返家。（歐新社）

美國第一夫人梅蘭妮亞10日表示，她一直在與俄羅斯總統普廷合作，幫助那些據信在烏俄戰爭期間遭綁架到俄國的烏克蘭兒童與家人團聚。

《美國國家廣播公司》（NBC）報導，烏克蘭當局估計，自3年多前戰爭爆發以來，已有超過20萬烏克蘭兒童被綁架到俄國或其控制的地區。對此，梅蘭妮亞10日在白宮發表演說時提到8月致普廷的一封關於受戰爭影響兒童的信函，並表示普廷回信「表示願意與我直接接觸」。

梅蘭妮亞說：「我和普廷總統就這些兒童的福祉保持著暢通的溝通管道，過去3個月裡，雙方本著誠意進行多次秘密會談和通話。我的代表一直與普廷總統的團隊直接合作，以確保烏俄兩國兒童能夠安全與家人團聚。」

她表示，在過去24小時內，已有8名兒童與家人團聚，「其中3名兒童因前線戰鬥與父母失散，流離失所至俄國，另外5名兒童也因衝突與家人失散，其中一名小女孩現已從烏克蘭返回俄國」。

梅蘭妮亞另表示，有些烏克蘭兒童在衝突期間仍是未成年人，但後來在俄國生活並成年，「鑑於穿越這片飽受戰爭蹂躪的地區的危險，他們的安全返回需要協調一致的援助」。

據報導，自2022年2月入侵烏克蘭以來，俄國已帶走數千名烏克蘭兒童。烏克蘭總統澤倫斯基已就此事籲請川普政府和川普本人關注。

