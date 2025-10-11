諾貝爾和平獎爆洩密疑雲！得主公布前賭盤賠率異常飆漲

委內瑞拉反對派領導人馬查多獲得諾貝爾和平獎。（法新社）

2025年諾貝爾和平獎才剛揭曉，就爆出重大洩密疑雲！根據英國《金融時報》報導，就在挪威諾貝爾委員會正式宣布得主的前幾個小時，全球最大的預測市場（Prediction Market）之一Polymarket上，委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）的得獎賠率竟出現了極不尋常的瘋狂飆漲，讓外界強烈懷疑結果早已提前外洩。諾貝爾研究所已證實並對此事展開調查。

馬查多在和平獎公布前，一直被視為大冷門，無論是專家或媒體，都未將她列為熱門人選。在預測市場Polymarket上，她的得獎機率在10日奧斯陸時間午夜前也僅有約3.7%。

然而，就在午夜過後的短短幾分鐘內，她的賠率突然飆升至31.5%，隨後更在正式宣布前，衝上了73.5%的驚人高點，彷彿有人早已篤定她會獲獎。

神秘新帳號砸錢「精準押寶」

網站數據顯示，這波異常波動的起點，是一名為「6741」的Polymarket新用戶。就在午夜過後，該用戶先是對當時的熱門之一、蘇丹民間機構「緊急應變室」（Emergency Response Rooms）下注了1085美元賭其「不會贏」，隨即反手對馬查多「會贏」的選項，下注了1500美元。正是這筆「精準押寶」，引爆了後續的跟風買盤。

相較之下，9日晚間和平獎的大熱門仍是已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼的遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya），以及不斷自我推銷的美國總統川普。當時，馬查多的獲勝機率僅有微不足道的0.6%。

挪威諾貝爾委員會是由5名挪威籍成員組成的獨立機構，他們早在6日就已做出最終決定，並在10日正式宣布前的幾分鐘，才以電話通知馬查多本人。

對於此次的賭盤異動，諾貝爾研究所已向挪威媒體證實正在調查這起潛在的洩密事件。報導指出，過去幾十年也曾發生過類似事件，當時挪威的廣播公司會在頒獎典禮前就公布得主，但這種做法近年早已被禁止。

