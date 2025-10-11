自民黨首位女總裁不反對女性天皇？ 高市早苗：反對的是女系天皇

高市早苗曾表示，不反對女性天皇，但反對女系天皇，如皇室血統被女性血統取代，將沒有回頭路可走。（美聯社資料照）

前日本經濟安全保障大臣高市早苗4日當選自民黨總裁，並有望成為日本歷史上首位女性總理大臣，而她曾在2021年表示，「不反對女性天皇，反對的是女系天皇」，也強調如果日本世代傳承的皇室血統被女性血統取代，將沒有回頭路可走。

高市早苗在《週刊文春》說明，如果愛子公主繼承皇位，她將成為男性系（其父親為天皇）的第一位女天皇，如果愛子公主之後嫁給一位平民A先生，並生下女兒繼承皇位，她將成為「女性系（其母親或母系祖先為天皇）的女天皇。

高市早苗說，這樣該女天皇的男性祖先是A家，女性祖先是小和田家（雅子皇后父親的姓氏），如果男性系中先有位女天皇，女性系中再有位女天皇，兩代之後，她的男性祖先和女性祖先都會是平民。

高市早苗強調，她不反對女性天皇，反對的是「女系天皇」。並舉出歷史上包括推古天皇在內的8位女性天皇，她們都是男系天皇中的女性天皇，而她們在位期間都沒有結婚，將皇位傳給了男系男性。日本天皇這種繼位方式，讓日本國民對皇室的歷史與傳統懷抱著敬畏之心。

高市早苗提到，皇室血統從初代天皇開始，就是由父系傳承，2千6百多年無一例外，無論天皇是男性還是女性，都遵循這個傳統，如果在這個時代改變這個傳統，就再也回不去了。

