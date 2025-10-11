為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    悚！南韓前總統尹錫悅岳母涉開發弊案 當年負責公務員輕生亡

    2025/10/11 13:47 即時新聞／綜合報導
    南韓前總統尹錫悅的岳母崔銀順（圖中），涉及京畿道楊平郡公寓開發弊案，當年負責的公務員在被檢方訊問後輕生。（歐新社）

    南韓前總統尹錫悅的岳母崔銀順（圖中），涉及京畿道楊平郡公寓開發弊案，當年負責的公務員在被檢方訊問後輕生。（歐新社）

    南韓前總統尹錫悅的岳母、前第一夫人金建希母親崔銀順的家族企業ESI&D，2011至2016年在京畿道楊平郡參與公寓開發案時，涉嫌取得不正當的優惠，沒有支付任何開發費用，當年負責的楊平郡公務員本月2日首次被檢方訊問後，10日傳出在家中輕生離世。

    《韓聯社》報導，50歲的死者過著獨居生活，10日沒有去上班且不接電話，同事們前往其住處察看後，驚見他已倒斃屋內，連忙向警方報案，從現場跡象來看應是輕生無誤，為了釐清確切死因將進行解剖。

    在遺書和其他文件中，死者透露接受特別檢察官的強制調查讓他感到很痛苦，並指責檢方勸誘他供稱當年是遵從楊平郡郡守的金善教指示，才會對崔銀順大開方便之門，金善教目前為國民力量黨的國會議員。

    對此，檢方表示，死者從2日上午10時10分開始接受訊問，3日凌晨0時52分返回家中，過程中有提供午餐、晚餐和3次休息時間，期間完全沒有脅迫或勸誘。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播