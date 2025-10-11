悚！南韓前總統尹錫悅岳母涉開發弊案 當年負責公務員輕生亡

南韓前總統尹錫悅的岳母崔銀順（圖中），涉及京畿道楊平郡公寓開發弊案，當年負責的公務員在被檢方訊問後輕生。（歐新社）

南韓前總統尹錫悅的岳母、前第一夫人金建希母親崔銀順的家族企業ESI&D，2011至2016年在京畿道楊平郡參與公寓開發案時，涉嫌取得不正當的優惠，沒有支付任何開發費用，當年負責的楊平郡公務員本月2日首次被檢方訊問後，10日傳出在家中輕生離世。

據《韓聯社》報導，50歲的死者過著獨居生活，10日沒有去上班且不接電話，同事們前往其住處察看後，驚見他已倒斃屋內，連忙向警方報案，從現場跡象來看應是輕生無誤，為了釐清確切死因將進行解剖。

在遺書和其他文件中，死者透露接受特別檢察官的強制調查讓他感到很痛苦，並指責檢方勸誘他供稱當年是遵從楊平郡郡守的金善教指示，才會對崔銀順大開方便之門，金善教目前為國民力量黨的國會議員。

對此，檢方表示，死者從2日上午10時10分開始接受訊問，3日凌晨0時52分返回家中，過程中有提供午餐、晚餐和3次休息時間，期間完全沒有脅迫或勸誘。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

