    首頁 > 國際

    美空軍「四年計畫」遭川普喊卡！參謀長任期未半 黯然提前退役

    2025/10/11 12:59 編譯陳成良／綜合報導
    美國空軍參謀長阿爾文上將10日退役，任期僅兩年，未滿四年的標準任期。（美聯社檔案照）

    根據軍聞網站《Defense News》報導，美國空軍參謀長阿爾文上將（Gen. David Allvin）10日在馬里蘭州的安德魯聯合基地舉行退役儀式，正式結束其軍旅生涯。然而，他此次的離去極不尋常，不僅任期僅達4年法定任期的一半，背後更被指與川普政府上台後，其主導的空軍大規模改組計畫遭喊停有關。

    阿爾文在2023年11月才接任空軍參謀長，這個職位的任期通常為4年。他在今年八月無預警地宣布將提前退役，此舉引發外界諸多揣測。報導指出，空軍參謀長任期中斷的情況極為罕見，過去僅發生在晉升為參謀首長聯席會議主席，或是因醜聞下台等情況。

    分析指出，阿爾文的提前退役，與其在拜登政府時期大力推動的空軍「再優化」（reoptimization）大規模改組計畫密切相關。這項旨在應對未來大國競爭的全面性改革，在川普政府重返白宮後，隨即被擱置。

    美國軍聞網站《Defense One》先前曾報導，正是因為阿爾文對此改組計畫的堅定倡議，與新政府的政策方向產生扞格，最終導致了他的提前離去。

    此次的退役儀式也顯得非比尋常。過去空軍參謀長的交接，通常會在新任參謀長宣誓就職的同時，為卸任者舉行榮退儀式。然而，阿爾文的儀式卻是單獨舉行，並未同時進行指揮權的移交，更凸顯了此次人事變動的倉促與不尋常。

    美國空軍參謀長（Chief of Staff of the Air Force）是美國空軍中軍階最高的軍官，相當於台灣的空軍司令，但其角色更偏向行政與資源管理。他主要負責空軍部隊的組織、訓練與裝備，並向文職的空軍部長負責。至關重要的是，他也是參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）的法定成員，該委員會是為美國總統、國防部長與國家安全會議，提供軍事建議的最高機構。

