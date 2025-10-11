政府停擺期間航管員集體請病假 美交通部長：不排除炒魷魚

美國交通部長達菲警告，沒有無償工作，選擇請病假的航管員，可能面臨被解雇的風險。（彭博社資料照）

美國大批航管員因聯邦政府停擺，無薪工作轉而請病假，造成全美多個主要機場塔台正上演「空城計」，對此交通部長達菲（Sean Duffy）警告，這些選擇請病假而非無償工作的航管員，恐將面臨被解雇的風險。

《紐約時報》報導，達菲指出，航管員請病假已經對空中交通造成嚴重干擾，這是不能容忍的，並強調，有超過9成的航管員在聯邦政府停擺期間都有到崗上班，示警「如果一些員工沒有如要求般盡忠職守，就會被解僱」。

本週全美各地的機場都因各地的機場都因管制員短缺而出現航班延誤，達菲將其中超過一半的原因歸咎於工作人員缺勤。最嚴重的問題發生在加州伯班克和田納西州納許維爾的小型機場，但紐澤西州紐華克、芝加哥、丹佛和達拉斯-沃思堡等主要樞紐機場也出現了航班延誤。

達菲聲稱已經將增聘管制員列為優先事項，試圖在未來幾年解決人手短缺的情況。交通部在10日的聲明中也強調「若有少數人蓄意不到班擾亂營運，勢必得面對後果」。

全美航空管制官連盟（the National Association of Air Traffic Controllers）也強調，會員需在政府停擺期間繼續工作，工會執行副主席迪瓦恩（Mick Devine）在發給會員的影片提到，工會絕不容忍擾亂國家空域系統或損害管制員聲譽的活動，這類行為是非法的，會危及你們的職業生涯。

