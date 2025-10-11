華府智庫「嚴厲」警告：美極音速武器已落後中俄 恐失戰場優勢

圖為中國解放軍在九三閱兵典禮上，展示其鷹擊-19（YJ-19）極音速反艦飛彈。（美聯社）

美國華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）近日發布一份措辭嚴厲的報告，警告美國在極音速武器的發展上已落後於中國與俄羅斯。根據《新聞週刊》（Newsweek）報導，由於美國的緩慢與中俄的決心，一種「戰場不對稱」正在形成，可能破壞西方傳統的軍事優勢。

報告指出，極音速武器是「現代戰爭的典範轉移」。這類武器的飛行速度超過5馬赫（時速超過6000公里），且能在大氣層內進行無法預測的機動飛行，使其極難被現有的飛彈防禦系統偵測與攔截。以美國現有的「薩德」（THAAD）與「愛國者」（Patriot）等防禦系統，在面對極音速武器的飽和攻擊時，可能會不堪重負。

報告由多位五角大廈、陸海空三軍及核安機構的前高層共同撰寫，指出中俄在此領域的進展已對美國構成「顯著且日益增長的」能力差距。目前，俄羅斯已部署或正在評估「匕首」（Kinzhal）、「鋯石」（Tsirkon）與「先鋒」（Avangard）等多款極音速飛彈；中國則已部署了東風-17（DF-17）與東風-26（DF-26）等系統。

相較之下，美國自身的同類計畫，如「長程極音速武器」（Long Range Hypersonic Weapon, LRHW）、「空射快速反應武器」（Air-Launched Rapid Response Weapon, ARRW）等，大多仍處於測試或有限部署階段。

專家：F-35在2030年代恐無法生存

報告提出多項緊急建議，包括發展成本更低、產能更高的飛彈系統；與盟友透過「AUKUS第二支柱」（AUKUS Pillar 2）加強技術合作；甚至探索將極音速武器作為核武的運載工具，因為如F-35A等傳統戰機，在2030年代後可能已無法在先進的威脅環境中生存。

這份報告的發布，正值川普政府推動一項耗資1750億美元、名為「美國金穹」（Golden Dome for America）的本土飛彈防禦計畫之際，凸顯了華府對新興飛彈威脅日益升高的憂慮。

圖為美國陸軍展示其「長程極音速武器」（LRHW）的運輸起豎發射車。儘管美國正加速研發此類先進武器，但智庫報告警告，相較於已部署類似系統的中國與俄羅斯，美國的進度已經落後。（取自美軍DIVDS網站）

