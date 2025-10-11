為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    腳踝腫脹、右手瘀青引關注！79歲川普全面性健康檢查結果出爐

    2025/10/11 11:59 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普。（彭博）

    美國總統川普。（彭博）

    已經79歲的美國總統川普最近幾個月被拍到腳踝腫脹，以及右手長期瘀青，健康狀況引起外界關心。不過，川普在美國當地時間10日前往醫院進行全面性健康檢查後，白宮發布備忘錄表示，川普身體非常健康，醫生還稱讚，他的心臟比實際年齡年輕了14歲。

    白宮官方X今日發文表示，川普已經在華特里德國家軍事醫學中心完成例行全面性健康追蹤檢查，這是由多個專科醫師組成的團隊進行完整的預防性健康評估。醫生巴巴貝拉（Sean Barbabella）指出，川普健康狀況非常好。

    根據報告顯示，這次對川普進行的各項檢驗，結果都非常優異，包括新陳代謝、血液學指標與心臟功能等項目，全部都穩定正常。由於即將進行海外訪問行程，川普總統這次也接受預防性的健康篩檢與疫苗接種，包含年度流感疫苗，以及最新版 COVID-19 疫苗的追加劑接種。

    巴巴貝拉還指出，目前川普總統整體健康狀況非常好。經過心電圖檢查後顯示，他的心臟年齡比實際年齡還年輕約14歲，目前沒有任何健康上的限制。

