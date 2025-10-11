為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    白宮帳號PO又晃又歪「失焦照片」！200多萬網友觀看熱議

    2025/10/11 11:34 即時新聞／綜合報導
    白宮官方社群帳號PO出搖晃、失焦、遭拍攝者的手指亂入畫面的「失敗照片」，引發外界熱議。（圖擷自X）

    白宮官方社群帳號PO出搖晃、失焦、遭拍攝者的手指亂入畫面的「失敗照片」，引發外界熱議。（圖擷自X）

    美國聯邦政府關門超過一週，目前仍未看到緩解跡象，白宮今宣布開始大規模解雇聯邦員工，官方社群帳號稍早也PO出搖晃、失焦、遭拍攝者的手指亂入畫面的「失敗照片」，引發外界議論。

    美國國會兩黨在支出法案陷入僵局，聯邦政府當地時間10月1日零時進入關門狀態，至今已超過一週，部分政府機構與公共服務陷入停擺，目前約有75萬名聯邦員工被迫放無薪假，白宮今天更宣布，已經開始大規模解雇聯邦員工。

    白宮官方的社群帳號稍早更PO出一組奇特的「失敗照片」，只見這些照片有的搖晃、有的歪斜失焦，甚至還有一張被拍攝者的手指亂入，還遮住美國總統川普的腳，引發社群一陣議論。該則發文在IG上獲得超過15萬個讚、超過7千則留言，在社群平台X也獲得5.6萬讚，觀看次數更達249萬，都是近期官帳貼文的新高（一般只有數千到數萬不等）。

    網友紛紛留言質疑「這樣的照片我也能拍」、「我願意以特殊政府僱員的身份免費做這件事」、「什麼樣的攝影師會用手指擋住鏡頭？」、「政府官方社群帳號的喜劇比10年來的《週六夜現場》還要精彩」、「連照片都讓人覺得『政府失焦』了」。

    不過細看白宮在該則發文語帶諷刺「因為民主黨的關係，讓社群媒體經理被迫休假真是謝了，照片也跟著廢了」，因此也有網友直言「真可笑，這麼多人都沒看懂這個笑話」、「一邊分享白宮官方照片，一邊發布政治誘餌，這正是社群媒體需要監管的原因」、「我愛這位社群媒體經理，太搞笑了」、「還有誰懷念嚴肅、誠實的白宮嗎？」。

    也有網友稱「每個在本屆政府社群媒體團隊工作的人，都應該獲得某種形式的獎章或獎勵……你們太聰明了，你們的貼文絕對不會被錯過」、「現在經營@WhiteHouse社群媒體頁面的人都應該加薪」。

    白宮官方社群帳號PO出搖晃、失焦、遭拍攝者的手指亂入畫面的「失敗照片」，引發外界熱議。（圖擷自X）

    白宮官方社群帳號PO出搖晃、失焦、遭拍攝者的手指亂入畫面的「失敗照片」，引發外界熱議。（圖擷自X）

    白宮官方社群帳號PO出搖晃、失焦、遭拍攝者的手指亂入畫面的「失敗照片」，引發外界熱議。（圖擷自IG）

    白宮官方社群帳號PO出搖晃、失焦、遭拍攝者的手指亂入畫面的「失敗照片」，引發外界熱議。（圖擷自IG）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播