白宮帳號PO又晃又歪「失焦照片」！200多萬網友觀看熱議

白宮官方社群帳號PO出搖晃、失焦、遭拍攝者的手指亂入畫面的「失敗照片」，引發外界熱議。（圖擷自X）

美國聯邦政府關門超過一週，目前仍未看到緩解跡象，白宮今宣布開始大規模解雇聯邦員工，官方社群帳號稍早也PO出搖晃、失焦、遭拍攝者的手指亂入畫面的「失敗照片」，引發外界議論。

美國國會兩黨在支出法案陷入僵局，聯邦政府當地時間10月1日零時進入關門狀態，至今已超過一週，部分政府機構與公共服務陷入停擺，目前約有75萬名聯邦員工被迫放無薪假，白宮今天更宣布，已經開始大規模解雇聯邦員工。

白宮官方的社群帳號稍早更PO出一組奇特的「失敗照片」，只見這些照片有的搖晃、有的歪斜失焦，甚至還有一張被拍攝者的手指亂入，還遮住美國總統川普的腳，引發社群一陣議論。該則發文在IG上獲得超過15萬個讚、超過7千則留言，在社群平台X也獲得5.6萬讚，觀看次數更達249萬，都是近期官帳貼文的新高（一般只有數千到數萬不等）。

網友紛紛留言質疑「這樣的照片我也能拍」、「我願意以特殊政府僱員的身份免費做這件事」、「什麼樣的攝影師會用手指擋住鏡頭？」、「政府官方社群帳號的喜劇比10年來的《週六夜現場》還要精彩」、「連照片都讓人覺得『政府失焦』了」。

不過細看白宮在該則發文語帶諷刺「因為民主黨的關係，讓社群媒體經理被迫休假真是謝了，照片也跟著廢了」，因此也有網友直言「真可笑，這麼多人都沒看懂這個笑話」、「一邊分享白宮官方照片，一邊發布政治誘餌，這正是社群媒體需要監管的原因」、「我愛這位社群媒體經理，太搞笑了」、「還有誰懷念嚴肅、誠實的白宮嗎？」。

也有網友稱「每個在本屆政府社群媒體團隊工作的人，都應該獲得某種形式的獎章或獎勵……你們太聰明了，你們的貼文絕對不會被錯過」、「現在經營@WhiteHouse社群媒體頁面的人都應該加薪」。

