川普加徵中國關稅100％ 胡采蘋算給你看：總共達155％！

美國總統川普宣布，將自11月1日起對所有中國進口商品加徵100％關稅。對此，財經網紅胡采蘋今日表示，看到川普宣布對中加徵關稅，經過精算迄今美對中關稅總計達155％，至於禁止關鍵軟體出口，她認為「看起來就是講晶片設計工具EDA廠商，EDA廠真的很衰，一個月前才解禁，現在又禁了」。

胡采蘋今於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文 提及，「為什麼這些世界政壇領袖都喜歡在週末搞事情！在習近平宣佈稀土出口禁令後，川普昨天晚上宣佈中國關稅再加100％」。

胡采蘋指出，現在大家已經很迷糊到底關稅是多少了，來幫大家複習一下，在上一輪川習大戰中，川普激動的幾度透過社群網站，加徵了125％的中國關稅，導致對中總稅率達到170％。（原稅率：2018關稅25％＋2025芬太妮懲罰稅20％＝45％，加徵125％後是170％）；然而雙方後來休兵，川普對中國只加徵10％的對等關稅，因此這幾個月休兵期的對中關稅為45％＋10％＝55％。

胡采蘋指出，現在2人又翻臉了，再加關稅100％的話，就會是55％＋100％＝155％，嗶嗶嗶嗶嗶！誰來跟川寶講一下，加徵100％還是比5月時低耶。這次川普同時禁止關鍵軟體出口，看起來就是講晶片設計工具EDA廠商，EDA廠真的很衰，一個月前才解禁，現在又禁了，接著笑稱「不管啦中國必成最大贏家」。

