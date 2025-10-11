諾貝爾和平獎得主獻獎給川普 白宮稱川普是「和平總統」

馬查多獲得諾貝爾和平獎後發文表示，把該獎項獻給遭受到苦難的委內瑞拉人民，以及美國總統川普，美國白宮隨後也轉發這則消息，並稱川普是「和平總統」（President of Peace）。（圖擷自X）

2025年諾貝爾和平獎由委內瑞拉反對派女領袖馬查多（Maria Corina Machado）獲得，馬查多獲獎後發文表示，把諾貝爾和平獎獻給遭受到苦難的委內瑞拉人民以及美國總統川普，美國白宮隨後也轉發這則消息，並稱川普是「和平總統」（President of Peace）。

諾貝爾委員會10日公布諾貝爾和平獎得主，獲獎者是委內瑞拉反對派領導人馬查多，而非極力爭取獎項的美國總統川普，白宮第一時間發文批評諾貝爾委員會「將政治置於和平之上」。外界也擔心川普是否會進行報復，像是加徵關稅，或是要求北約增加軍費分攤（挪威也是北約會員國）。

就在外界關注川普後續反應之際，馬查多10日也在X上發文感謝美國總統川普，並稱此番獲獎是對所有委內瑞拉人爭民主奮鬥的一大認可。她也稱「我要把這個獎獻給委內瑞拉受苦受難的人民與川普總統，感謝他力挺我們的信念！」

美國白宮後續也在官方的社群平台X上轉發這則消息，並製圖稱川普是「和平總統」（President of Peace）。

‘Nobel Peace Prize Winner Maria Corina Machado Dedicates Award To Donald Trump’ pic.twitter.com/58OlIb80aC — The White House （@WhiteHouse） October 10, 2025

美國白宮後續也在官方的社群平台X上轉發馬查多的發文。（圖擷自X）

2025年諾貝爾和平獎由委內瑞拉反對派女領袖馬查多（見圖）獲得，馬查多獲獎後發文表示，把諾貝爾和平獎獻給遭受到苦難的委內瑞拉人民以及美國總統川普。（法新社）

