    國際

    韓聯社：北韓舉行勞動黨成立80週年夜間閱兵儀式

    2025/10/11 05:03 中央社

    南韓媒體引述不具名人士的話報導，北韓紀念勞動黨成立80週年的閱兵式，似已於今夜在首都平壤展開。這場夜間閱兵是北韓自2023年9月以來，時隔2年多再次舉行。

    綜合南韓聯合新聞通訊社（韓聯社）和路透社報導，核武國家北韓往往會在重大紀念日舉行閱兵，近年多選在夜間登場，展示日益精進的彈道飛彈及軍事硬體設備，以彰顯軍力提升。

    外界與分析人士關注的是，平壤是否會在本週的閱兵式上展示採用固體燃料、射程可達美國本土的新型洲際彈道飛彈（ICBM）。

    昨天的活動中，北韓領導人金正恩在中國、俄羅斯等夥伴國家領導人及官員的陪同下，宣稱北韓的國際地位與日俱增。他稱北韓是「社會主義力量的忠誠成員」，也是對抗西方全球霸權威脅的「獨立堡壘」。

    目前閱兵式的細節尚未公布，包括主要出席人員和展示的武器。金正恩是否發表演說、女兒金朱愛（Kim Ju-ae）是否陪同登上主講台，也還有待觀察。

    然而，預計出席的外賓預料則包括中國總理李強、俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev），以及越南共產黨中央委員會總書記蘇林（To Lam）。

    美國波士頓學院（Boston College）東亞政治訪問學者武春康（Khang Vu）指出，越南與北韓彼此視為潛力經濟夥伴。儘管國際制裁限制了雙方合作，但蘇林此次帶來龐大代表團訪平壤，顯示河內有意替這段冷戰時期以來的悠久情誼挹注更多實質意義。

    武春康說：「俄羅斯日益孤立、中國又引起外界諸多疑慮之際，越南也可成為北韓與西方交流的重要管道。」（編譯：蔡佳敏）1141011

