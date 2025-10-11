為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    印度航空波音787頻故障　機師聯會籲停飛徹查

    2025/10/11 03:30 中央社

    印度機師聯會（FIP）有鑑印度航空（Air India）波音787飛機接連出現故障問題，持續發函給民航總局、民航部，要求全面停飛並徹查。

    印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，印度航空波音787客機10月接連出現兩起電子設備故障情形，讓印度機師聯會發函監管機關，要求對印度航空所有波音787飛機的電子設備進行全面檢查，並對兩起事件展開調查。

    印度航空一架4日從印度阿姆利則（Amritsar）飛往英國伯明罕（Birmingham）的班機在降落時，緊急發電裝置「衝壓空氣渦輪機」（Ram Air Turbine，簡稱RAT）無故啟動，讓該機在落地後就滯留在英國。

    另一架印度航空班機，9日從奧地利首都維也納（Vienna）飛往印度首都新德里（New Delhi）途中，在包括自動駕駛、飛行控制等系統出現故障後，緊急轉降杜拜，在短暫停留並進行必要檢查後，才重新飛往新德里。

    今日印度（India Today）指出，印度機師聯會5日已經先發函給民航總局（Directorate General of Civil Aviation），今天再致信給民航部（Ministry of Civil Aviation）部長納依度（K Ram Mohan Naidu），看得出機師聯會的憂心。

    印度機師聯會在給民航總局的信中提到，印度航空的飛機一直有電子設備的問題，因此需要民航總局進行特別檢查。

    在寫給納依度的信裡，印度機師聯會稱印度航空這兩起事件，是「飛機出現重大問題」、是「自動駕駛系統突然失靈，導致一連串關鍵設備出現故障」。

    印度機師聯會還提到，印度航空6月發生造成至少260人喪命的墜機事件，在沒有調查波音787故障原因的情況下，空中交通安全將受到威脅。

    印度機師聯會提及：「我們呼籲部長讓印度航空所有波音787飛機停飛，並進行徹底檢查，尤其是電子設備的部分，因為出現故障的事件越來越多，已嚴重影響飛航安全。」

    印度機師聯會對納依度表達了3項訴求，包括徹底調查最近發生的兩起事件、讓印度航空波音787飛機全面停飛，並徹底檢查電子設備和其他一再出現故障的系統、由民航總局對印度航空進行特別審查，內容包括該公司最低裝備需求表（MEL）的內容。

    新德里電視台（NDTV）報導，即便印度機師聯會態度強硬地提出要求，印度航空卻堅決否認飛機有電子設備故障問題。

    印度航空發言人表示，「印度航空始終把旅客及機組員的安全放在第一位」，並稱4日班機RAT彈出運作，「不是系統故障造成，也不是機師啟動的」，9日班機是因為「技術性問題」改道，安全降落在杜拜並短暫停留後，又重新起飛並順利抵達新德里。（編輯：徐睿承）1141011

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播