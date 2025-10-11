美政府關門危機升級　白宮：大規模解雇聯邦員工

美國總統川普（Donald Trump）為終結聯邦政府停擺危機，升高施壓在野民主黨；白宮今天宣布，已經開始大規模解雇聯邦員工。

美國聯邦政府斷炊危機即將邁入第3週，卻看不到任何緩解跡象。白宮管理及預算局（OMB）局長伏特（Russ Vought）在社群媒體貼文證實，行政當局說到做到，開始解雇部分被迫休假的75萬名公務員。

白宮管理及預算局告訴法新社說解雇人數將「相當可觀」，但並未提供確切人數，也沒說明哪個部門影響最大。

川普一再強調，他認為裁員是升高施壓民主黨的手段之一。而幾天前，川普剛說他會與伏特開會，釐清哪些機關「是他建議應予刪減」，並討論「裁撤措施是暫時性或永久性」。

聯邦參議院少數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）和眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）雙雙斥川普的裁員威脅是恐嚇手段，並表示大規模裁員行動在法庭上站不住腳。

而對保住飯碗的公務員來說，只要聯邦政府停擺危機一天未解，無薪假的困境就會持續下去。這次的斷炊危機預計將延續至少到下週中期。

雪上加霜的是，現役130萬美國軍人預計將於10月15日首次無法領到薪水。在美國現代史上，沒有一次政府停擺曾發生過這種情況。

美國國會朝野兩黨未能於9月30日子夜前，就川普政府提出的預算案達成共識，導致聯邦政府多個非必要部門自10月1日凌晨零時起陷入停擺。

癥結在於共和黨拒絕在法案中納入針對即將到期醫療補助的條款，而這些補助攸關2400萬美國民眾是否負擔得起健保。

停擺恐持續延長之下，部分議員呼籲川普介入打破僵局，但川普近來大多聚焦在加薩停火協議及派遣聯邦部隊在芝加哥和波特蘭等民主黨主政的城市執行大規模驅逐行動。

眾議院民主黨領袖傑福瑞斯說：「川普有時間打高爾夫，卻沒空協商一項跨黨派協議來重啟政府…而眾院共和黨人還休會3週。」（編譯：蔡佳敏）1141011

