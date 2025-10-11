川普：不再有理由見習近平　擬大幅調高對中關稅

美國總統川普今天表示，他已不再認為本月有必要與中國國家主席習近平舉行峰會，同時批評北京當局採取敵對貿易行為，揚言針對中國商品祭出「大規模」關稅。

法新社報導，川普在在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發布長文寫道：「有些非常奇怪的事情正在中國發生！他們變得非常敵對。」他並抨擊中國對稀土礦物實施出口管制。

他在貼文中表示：「我原本預計兩週後在韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）期間與習主席會面，但現在看來已經沒有理由這麼做了。」川普是在前往華府附近一家軍事醫院接受健檢途中發布上述貼文。

川普指出，中國已致函全球多國，詳述對「與稀土有關的每一種生產元素，以及他們能想到的幾乎所有產品，即使不是在中國製造的物品」實施出口管制。

他寫道：「中國絕不能被允許以此『挾持』全世界，但這似乎早就是他們的打算。」他又說，儘管美中在過去6個月間維持良好關係，但北京顯然「一直在暗中伺機而動」。

川普表示：「我們目前正在考慮的方案之一，就是大幅提高中國商品進口美國的關稅。」他補充，美國也在研議「多項其他反制措施」。

川普指出，其他國家也已聯繫美方，對中國展現出的「極度貿易敵意」表達不滿，說這種敵意「毫無預警地出現」。

他還表示，自己尚未針對此事與習近平通話。

川普形容中國的做法是「在磁鐵及其他元素領域建立壟斷地位」，認為這「說得保守些，也是相當陰險且充滿敵意的舉動」。（編譯：蔡佳敏）1141011

