川習會破局？不滿中國稀土管制擴大 川普：似乎沒理由見習近平了

美國總統川普10日在社群媒體上發文表示，有鑑於中國打算對與稀土有關的各種生產要素與產品進行出口管制，他原定2週後在南韓亞太經濟合作會（APEC）外與中國國家主席習近平的會面，「但現在似乎沒有理由這麼做了」。

川普發文寫「我原本兩週後，將在南韓亞太經濟合作會上，與習近平主席會面，但現在似乎沒有理由這麼做了。」（I was to meet President Xi in two weeks, at APEC, in South Korea, but now there seems to be no reason to do so.）

川普稱中國正在發生「怪事」，變得非常有敵意，向世界各國發函表示，要對與稀土有關的所有生產要素及其能想到的一切、即使該產品並非在中國製造，進行出口管制。川普稱此舉前所未聞，而且會「堵塞」市場，讓世上幾乎所有國家，特別是中國，難以度日。川普稱有不少收到中國信函的其他國家與美國聯繫，這些國家都對此突如其來的貿易敵對行為，極為憤怒。

川普說，過去半年來美中關係一直很好，以致此番中方此舉更令人感到意外；他直言不能任由中國綁架全世界，指責中方意圖形成某種壟斷地位，是相當邪惡與敵對之舉，回嗆美國也有壟斷地位，且比中國更強大以及影響更深遠，「我只是沒選擇動用（這些壟斷地位），我沒理由這麼做——直到現在！］

川普抱怨昔日的例行公事如今已不復存在，「我還沒與習近平主席通話，因為沒有理由這麼做。這（指中方發信表示要進行出口管制）不僅讓我感到意外，也讓所有自由世界的領導人感到意外。我原本2週後在南韓的APEC上與習主席會面，但現在看似沒有理由這樣做了。」

此外，川普看似也不滿北京選在他才喬妥中東停火之際生事，還稱中方信函不何時宜，「我懷疑這時間點是巧合嗎？」並揚言會根據中方發布的敵對「命令」，被迫在經濟上做出反制。

