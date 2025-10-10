為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川習會破局？不滿中國稀土管制擴大 川普：似乎沒理由見習近平了

    2025/10/10 23:45 編譯張沛元／綜合報導
    美國總統川普。（路透檔案照）

    美國總統川普。（路透檔案照）

    首次上稿 23:16
    更新時間 23:45 補充川普全文

    美國總統川普10日在社群媒體上發文表示，有鑑於中國打算對與稀土有關的各種生產要素與產品進行出口管制，他原定2週後在南韓亞太經濟合作會（APEC）外與中國國家主席習近平的會面，「但現在似乎沒有理由這麼做了」。

    川普發文寫「我原本兩週後，將在南韓亞太經濟合作會上，與習近平主席會面，但現在似乎沒有理由這麼做了。」（I was to meet President Xi in two weeks, at APEC, in South Korea, but now there seems to be no reason to do so.）

    川普稱中國正在發生「怪事」，變得非常有敵意，向世界各國發函表示，要對與稀土有關的所有生產要素及其能想到的一切、即使該產品並非在中國製造，進行出口管制。川普稱此舉前所未聞，而且會「堵塞」市場，讓世上幾乎所有國家，特別是中國，難以度日。川普稱有不少收到中國信函的其他國家與美國聯繫，這些國家都對此突如其來的貿易敵對行為，極為憤怒。

    川普說，過去半年來美中關係一直很好，以致此番中方此舉更令人感到意外；他直言不能任由中國綁架全世界，指責中方意圖形成某種壟斷地位，是相當邪惡與敵對之舉，回嗆美國也有壟斷地位，且比中國更強大以及影響更深遠，「我只是沒選擇動用（這些壟斷地位），我沒理由這麼做——直到現在！］

    川普抱怨昔日的例行公事如今已不復存在，「我還沒與習近平主席通話，因為沒有理由這麼做。這（指中方發信表示要進行出口管制）不僅讓我感到意外，也讓所有自由世界的領導人感到意外。我原本2週後在南韓的APEC上與習主席會面，但現在看似沒有理由這樣做了。」

    此外，川普看似也不滿北京選在他才喬妥中東停火之際生事，還稱中方信函不何時宜，「我懷疑這時間點是巧合嗎？」並揚言會根據中方發布的敵對「命令」，被迫在經濟上做出反制。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播