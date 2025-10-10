中國擴大限制稀土出口 美眾議員穆勒納爾直言：經濟宣戰

中國重組3大國有稀土生產商，加強中國政府在稀土產業的控制。（美聯社）

美國國會聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席、共和黨議員穆勒納爾（John Moolenaar）9日發表聲明，批評中國在習近平與美國總統川普可能的雙邊會談前，擴大稀土出口限制範圍，是「在經濟上對美國宣戰」。

穆勒納爾在聲明中表示，中國今日此舉，「是在經濟上對美國的宣戰，在總統川普努力爭取公平競爭之際，對川普的一記耳光」；他說，「中國對美國經濟開槍」，尋求切斷驅動美國軍事、經濟和日常設備的半導體製造所需關鍵礦物。

他警告，每一名美國人都將受到中國此舉的負面衝擊，美國須正視自身弱點，「建立反制中國的槓桿力量」，呼籲國會應立即通過法案，終止中國的貿易優惠待遇，並且建立具韌性的關鍵礦物儲備，確保美國研究機構和校園不受中國影響，並且透過出口管制勒住中國科技產業，而非出售先進晶片給北京。

他也準備與企業領袖、國會領導階層以及川普政府合作，向中國展現其好戰的貿易行動將受到嚴厲的行動回應，以保護美國人民、確保美國供應鏈安全，並切斷美國資金和技術流入中國。

穆勒納爾上月已致函川普，提出限制中國航空公司在美國和美國盟邦降落權等三項措施，敦促美國和盟友一起，採取強而有力的協同行動，對抗北京在稀土與磁鐵的壟斷，並向北京釋放明確訊號，中國須為掐住西方國防工業的關鍵原物料供應，付出代價。

