感謝力挺！2025諾貝爾和平獎得主：要把獎獻給委國人民與川普總統

2025年1月9日，委內瑞拉總統馬杜洛就職典禮前的抗議活動上，委國反對派領袖馬查多現身向支持者發言。（路透檔案照）

新出爐的2025年諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派女領袖馬查多（Maria Corina Machado）10日在X上發文感謝美國總統川普，並稱此番獲獎是對所有委內瑞拉人爭民主奮鬥的一大認可。

馬查多說，她的獲獎是對所有委內瑞拉人民奮鬥的認可，有助於完成攻克自由此一重任，「我們即將邁向勝利，今天，我們比以往任何時候更加仰仗川普總統、美國人民、拉丁美洲人民，以及世上各民主國家，做為我們實現自由民主的主要盟友」，「我要把這個獎獻給委內瑞拉受苦受難的人民與川普總統，感謝他力挺我們的信念！」

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）執政10多年，委國威權主義不斷擴張；馬查多在去年大選中原本代表反對派出馬角逐總統寶座，但遭當局打壓無法參選；反對陣營改推他人代打上陣，據信成功擊敗尋求連任的馬杜洛，但政府掌控的選委會仍宣布馬杜洛當選。

馬杜洛敗選還硬拗上台，遭歐美與許多拉美國家質疑，今年初上台的川普也批評馬杜洛，雙方日前還因川普出動美軍在加勒比海攻擊委國運毒船而槓上。此外，川普此前曾毫不避諱表示，希望拿到諾貝爾和平獎。

