中國貪瀆成風! 119名基層幹部詐領失業保險金 時間長達近1年半

南華早報10日報導，中國四川省超過100名政府雇員被發現非法請領失業保險金，凸顯福利詐騙案在中國基層幹部的氾濫。

中共喉舌《人民日報》10日罕見報導中國基層的腐敗問題。該報導指出，距四川省會成都約50公里的什邡市，有119名基層幹部被發現，在領取固定薪資同時又申取失業福利金。

報導說，什邡市雍城街道一名楊姓社區幹部從某公司離職後，申領失業保險金，後來當選社區幹部，每月領取固定工資，但楊某未如實報告就業狀況，因此違規領取失業救濟金長達17個月，共計2.77萬元人民幣（12萬台幣）。

此案引發什邡市紀委與監委的關注，開始展開調查，經調取2014年以來什邡市村（社區）幹部的人事資料，與失業保險金請領人名單對比，結果發現有43個村（社區）的119名基層幹部詐領失業保險金與失業救濟金，總金額150多萬人民幣（643萬台幣）。

南華早報報導，在什邡市，村幹部有穩定且高於當地最低工資標準的收入，顯然不屬於失業人口。而該案正凸顯中國社會安全系統中一個長期問題：數十億人民幣的失業救濟金被發放給「幽靈」退休人士，以及虛假的殘障者或疫情救濟申請者。

報導指出，由於資料的碎片化，致使勞動、銀行與民政部門的紀錄互不流通，官員難以追查請領案件。同時，中國數百萬村幹部沒有被列在公職人員檔案中，這意謂他們的就業狀況不會出現在官方的社會安全紀錄中。

這類幹部一旦被發現詐領補貼，通常受到輕微處罰，一般是警告，以及要求歸還金額，這也是助長詐領成風的另一原因。

