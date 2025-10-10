德國新科女市長遇刺大逆轉！遭砍13刀 驚爆17歲養女狠虐殺

斯塔爾澤7日遭刺13刀。（法新社）

新當選德國黑爾德克市（Herdecke）的女市長斯塔爾澤（Iris Stalzer），7日遭到持刀攻擊，一度昏倒在自家門口。脫離險境後，斯塔爾澤指控其17歲的養女虐待她數小時，最終自己在瘋狂攻擊中遭狠刺13刀。

英媒《太陽報》今（10）日報導，現年57歲的斯塔爾澤說，她在家中的地下室遭養女長時間折磨，對方曾試圖用體香劑點燃她的頭髮與衣物。養女具向警方坦承，這是為了「報復」，但未透露動機。儘管斯塔爾澤的頭部也遭受鈍器嚴重的攻擊，目前的狀況已趨於穩定。

請繼續往下閱讀...

據報導，這起刺殺案發生前幾週，就有報導指稱養女曾持刀衝向斯塔爾澤。目前，警方成立了專案小組，朝謀殺方向調查，並透過案情涉及斯塔爾澤的家人。斯塔爾澤的傷勢一度危及生命，她也說，遭2把刀具攻擊。

同時，警方也訊問斯塔爾澤的15歲養子，在他背包內發現其中1把作案刀具，更找到孩子父親沾有血跡的衣物。有鄰居透露，在新科市長遇刺的前幾分鐘，有聽到斯塔爾澤家中傳出令人毛骨悚然的尖叫聲，「在救護直升機降落的半小時前，我聽到那男孩和他媽媽在爭吵，他們簡直是在用嘶吼在對話。」

鄰居還補充，這類爭吵聲在斯塔爾澤的家中並不罕見。調查人員更發現，現場一處大面積的血跡被清除，顯示有人試圖滅跡犯罪現場。另外，養女當天是親自打電話報警，而養子則告訴警方，母親是在外遭「數名男子」攻擊。

不過，警方後來確認，實際攻擊是發生在屋內。依據德國有關未成年嫌疑人的法律，檢方不會對2名青年發布逮捕令，而是將他們交由青少年福利機構安置。另外，斯塔爾澤的市長任期預計於11月1日正式開始。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

德國黑爾德克市新科女市長斯塔爾澤。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法