為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    德國新科女市長遇刺大逆轉！遭砍13刀 驚爆17歲養女狠虐殺

    2025/10/10 23:47 即時新聞／綜合報導
    斯塔爾澤7日遭刺13刀。（法新社）

    斯塔爾澤7日遭刺13刀。（法新社）

    新當選德國黑爾德克市（Herdecke）的女市長斯塔爾澤（Iris Stalzer），7日遭到持刀攻擊，一度昏倒在自家門口。脫離險境後，斯塔爾澤指控其17歲的養女虐待她數小時，最終自己在瘋狂攻擊中遭狠刺13刀。

    英媒《太陽報》今（10）日報導，現年57歲的斯塔爾澤說，她在家中的地下室遭養女長時間折磨，對方曾試圖用體香劑點燃她的頭髮與衣物。養女具向警方坦承，這是為了「報復」，但未透露動機。儘管斯塔爾澤的頭部也遭受鈍器嚴重的攻擊，目前的狀況已趨於穩定。

    據報導，這起刺殺案發生前幾週，就有報導指稱養女曾持刀衝向斯塔爾澤。目前，警方成立了專案小組，朝謀殺方向調查，並透過案情涉及斯塔爾澤的家人。斯塔爾澤的傷勢一度危及生命，她也說，遭2把刀具攻擊。

    同時，警方也訊問斯塔爾澤的15歲養子，在他背包內發現其中1把作案刀具，更找到孩子父親沾有血跡的衣物。有鄰居透露，在新科市長遇刺的前幾分鐘，有聽到斯塔爾澤家中傳出令人毛骨悚然的尖叫聲，「在救護直升機降落的半小時前，我聽到那男孩和他媽媽在爭吵，他們簡直是在用嘶吼在對話。」

    鄰居還補充，這類爭吵聲在斯塔爾澤的家中並不罕見。調查人員更發現，現場一處大面積的血跡被清除，顯示有人試圖滅跡犯罪現場。另外，養女當天是親自打電話報警，而養子則告訴警方，母親是在外遭「數名男子」攻擊。

    不過，警方後來確認，實際攻擊是發生在屋內。依據德國有關未成年嫌疑人的法律，檢方不會對2名青年發布逮捕令，而是將他們交由青少年福利機構安置。另外，斯塔爾澤的市長任期預計於11月1日正式開始。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    德國黑爾德克市新科女市長斯塔爾澤。（法新社）

    德國黑爾德克市新科女市長斯塔爾澤。（法新社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播