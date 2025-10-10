搭飛機調椅背要加錢 西捷航空新制惹議

加拿大廉航西捷航空宣布，未來搭乘其部分航班的乘客若想要調整椅背、享受後仰座椅，將需額外付費。（彭博）

加拿大廉價航空公司西捷航空（WestJet）近日宣布，未來搭乘其部分航班的乘客若想要調整椅背、享受後仰座椅，將需額外付費。這項政策隨即引發專家質疑，認為航空公司是在「賣回過去本就該有的服務」。

《紐約郵報》報導，西捷航空目前正在重新配置旗下波音737-8 MAX與737-800機型的座艙結構，經濟艙座椅將採用固定不可後仰的設計。若乘客希望椅背可以調整，必須選擇升等至付費的Premium艙等或購買特定升級座位。官方表示，新設計旨在提升旅客個人空間與機艙整體舒適度，並進一步降低單位成本，提升營運效率。

新配置的經濟艙將依位置分為三段：機艙尾部（第20至31排）座位最為狹窄，中段（第15至19排）空間略為提升，而靠近前方的區域則為整個經濟艙中空間最大的座位區。Premium艙位則提供可調式椅背、更大頭枕與人體工學設計，與西捷的長程787機型看齊。36個Extended Comfort座位則提供額外腿部空間，但不含傾斜功能。

對於西捷此舉，加拿大航空專家、麥基爾大學講師葛拉德克（John Gradek）批評，航空公司是以精巧行銷手法包裝變相加價。他指出「這其實是讓乘客花更多錢，只為了拿回他們過去本來就有的功能」。他也質疑，這樣的政策恐引發更多乘客對廉價航空服務品質的反感與不信任。

