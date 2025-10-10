川普諾貝爾和平獎摃龜 MAGA陣營支持者怒噴

川普未獲得今年諾貝爾和平獎，「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營支持者群情激憤。（路透檔案照）

美國「新聞週刊」（NewsWeek）報導，美國總統川普未獲得今年諾貝爾和平獎，引發「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營支持者的憤怒不滿。

委內瑞拉反對派女性領袖馬查多（Maria Corina Machado）今天獲得2025年諾貝爾和平獎殊榮，以表彰她對抗被視為獨裁者的總統馬杜洛（Nicolas Maduro），致力爭取委國人民的民主權利，以及為促進民主不懈奮鬥。

報導中表示，川普及其盟友積極爭取和平獎。而在本週以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）同意接受川普的中東和平計畫第一階段後，外界一度臆測川普可望獲得此殊榮。

擁有大量粉絲的知名MAGA陣營人物紛紛在社群平台X發文，表達他們的失望之情。

擁有130多萬追隨者的MAGA Voice在X平台寫道：「隨便一個沒沒無聞的小人物馬查多剛剛拿到了諾貝爾和平獎。諾貝爾和平獎是個笑話。任何一個有腦袋瓜的人都知道川普應該得獎……」。

另一個知名帳號Raylan Givens也在X平台上寫道：「諾貝爾獎委員會的白痴沒把獎頒給川普總統。真是羞恥又荒謬。」

擁有260多萬粉絲的創業家納瓦爾（Mario Nawfal）則表示，川普今年之所以未獲獎，可能是和提名截止日在1月，就在他第二任期剛展開之際有關。

