不公平競爭! 中國飛美航班經俄羅斯領空 川普政府擬禁止

美國川普政府9日提議，禁止往返美國的中國航班，飛越俄羅斯領空，因為中國航班飛越俄國領空可減少飛行時間，較省油，會不利美國航空業者競爭。《路透》報導，這項提議在中國9日宣布加強限制稀土出口管制後傳出，是美中貿易戰的又一升高態勢。

美國航空業者長期以來批評現行允許中國航空公司航班，飛越俄羅斯領空，使中國航班得以縮短飛行時間、節省燃料消耗，降低營運成本，佔得優勢。俄羅斯自從2022年入侵烏克蘭後，當年3月即禁止美國和其他多國航空公司班機，飛越俄國空域，以報復華府禁止俄國航班飛越美國領空。中國航班未遭俄國禁止，因此一直利用此優勢，提高其相對於非中國航空公司在國際航線上的市場占有率。

美國運輸部9日在這項提議中指出，目前的情況「不公平，並且已經對美國航空公司帶來顯著不利競爭的影響」，為了平衡兩國航空公司之間的競爭差距，提出這項禁令。

根據《航空週刊》（Aviation Week Network）網站報導，運輸部點名7家中國航空公司，包括中國國際航空（Air China）、中國東方航空（China Eastern Airlines）、中國南方航空（China Southern Airlines）、首都航空（Beijing Capital Airlines）、海南航空（Hainan Airlines）、四川航空（Sichuan Airlines）和廈門航空（Xiamen Airlines），將修改其營運權，禁止往來美中航班使用俄國領空。

路透報導，美國運輸部未納入設於香港的國泰航空（Cathay Pacific），貨機也不受此限制。運輸部給予相關中國航空公司兩天時間，回應這項提議，並表示這項禁令可能最快11月生效。

中國外交部發言人10日回應，這項限制不利於人員往來交流。

