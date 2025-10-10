石破茂「戰後80年」感想：不屈服民粹 政治家要有責任感

日本首相石破茂發表「戰後80年」感想說，絕不能屈服於不負責任的民粹主義，政治家不能隨波逐流、要有責任感」。（路透）

日本首相石破茂今天發表他個人對「戰後80年」的感想。他從過去日本政府、議會的體制等分析為何當年無法避免戰爭，他強調：「絕不能屈服於不負責任的民粹主義，政治家不能隨波逐流、要有責任感」。

石破今天傍晚在首相官邸（行政中心）召開記者會說明他想抒發對「戰後80」年感想的理由。他表示，造訪過冲繩、廣島、長崎，聽到很多人的心聲，也到現場看了很多，因此整理了自己所學到以及有所感的內容。

石破的感想以7張A4用紙約6000字呈現，並非採取類似歷代首相在戰後值得紀念的年份發表談話、需經內閣會議決定的方式發表。石破的感想文內容比戰後50年的「村山談話」、戰後60年的「小泉談話」及戰後70年的「安倍談話」還要多。他的感想文記載沿襲過去首相談話的歷史認識。

石破的「戰後80年」感想重點擺在「為何無法避免那場戰爭」。他言及在日美開戰前，直屬於首相的「總力戰研究所」等曾分析指出「戰爭必敗」的看法。

石破主張：「要有面對過往的勇氣與誠實，具有傾聽他人主張的寬容的自由主義、健全且強韌的民主主義最重要。」

石破的感想文中並未寫及有關中國、韓國等亞洲鄰國的記載。有關為何當年發生戰爭的主要原因，石破從大日本帝國憲法、政府、議會、媒體、情報（資訊）收集與分析等5個觀點加以闡述。

石破指出，在舊憲法之下，無適當統合政治與軍事的機制，制度上不存在「文民統制」（文官統制）的原則。此外，首相的權限受限，制度上未被賦予可統帥內閣的指揮命令權。

石破說明了當時政府失去統制軍方的過程。他指出，指揮並統帥軍方的「統帥權」獨立，被軍方利用為排除政府和議會參與或統制軍方政策或預算的手段。

石破還言及在日中戰爭之際，1940年2月在眾議院院會議員齋藤隆夫發表「反軍演說」批評政府和軍方後，遭到眾議院除名。當時議事錄的2/3至今仍處於被刪的狀態。石破指出，當時的議會失去了足以統制軍方的機能。

石破還提到「五一五事件」（1932年5月15日以海軍少壯軍人為主發動的政變）、「二二六事件」（1936年2月26日日本陸軍部分「皇道派」青年軍官率兵對政府及軍方高幹中的「統制派」對手與反對者發動的政變），指出重視國際協調、希望以政治統制軍方的政治家遭殺害的問題。石破認為這些事件阻礙了在議會的自由論政和行動。

石破還言及當年的媒體報導。他指出，1931年滿洲事變（九一八事變）發生後，媒體變得力挺戰爭，大幅報導關東軍占領的土地之大是日本本土的數倍等，人民受到蠱惑，民族主義高張。

石破在結論指出，「有必要重新思考從情報（資訊）收集和分析的層面來看，政府等是否對國際局勢具有正確的認識」。基於上述的教訓，政治有必要充分擁有可驅使自衛隊的能力與見識。

石破認為，有關當前日本周邊的軍事情勢、防衛裝備與部隊的運用，自衛隊也應積極地說明、陳述意見。千萬不要重蹈覆轍，因情緒性的判斷凌駕冷靜理性的判斷，導致國家走上歧途。

