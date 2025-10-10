以哈停火協議生效 細節一次看

以色列與哈瑪斯達成停火協議後，加薩人民啟程返鄉。（法新社）

在美國總統川普（Donald Trump）的斡旋下，以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）9日達成停火及人質換囚協議，協議今（10）日獲以色列政府批准，正式生效，長達2年的以哈戰爭有望終結。以下為《路透》整理的停火協議細節。

停火和撤軍

報導指出，以色列政府批准停火協議後，雙方進入停火狀態。以色列軍方隨後也宣布停火從當地時間中午開始生效。以軍會在24小時之內撤退到事先商議好的地區，盡量減少與加薩人民的摩擦，但以軍仍握有加薩走廊過半地區的控制權。

釋放以色列人質與巴勒斯坦囚犯

協議規定，在以軍後撤的72小時內，哈瑪斯必須將48名人質全數釋放，移交給以色列安全部隊，據稱48人中尚有20人還活著。不過哈瑪斯已警告，他們並不確定某些人質的埋葬地點，可能需要更多時間來找回遺體。

人質重獲自由後，以色列也會釋放250名巴勒斯坦罪犯或嫌犯，另外還有以哈交戰期間被拘留的逾1700名巴勒斯坦人，以及360名哈瑪斯成員。被拘留的巴勒斯坦囚犯會直接釋放回加薩，曾殺害以色列人民的罪犯則會被被遣送至加薩或驅逐出境，並永久禁止進入約旦河西岸及以色列。

人道援助

援助物資將會更快進入加薩，並能藉由2條主要幹道自由往返加薩南北兩端。以色列官員說，估計每天會有600輛物資卡車駛入加薩走廊，這些卡車主要運送食物、醫療設備、燃料、烹飪用瓦斯等民生物資。

加薩居民未來能經由拉法（Rafah）過境點進出埃及，但須徵得以色列政府許可，且這個機制須先與埃及政府協調後方可實施，歐盟也會派出代表團監督。

