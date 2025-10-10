為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    以哈停火協議生效 細節一次看

    2025/10/10 21:46 即時新聞／綜合報導
    以色列與哈瑪斯達成停火協議後，加薩人民啟程返鄉。（法新社）

    以色列與哈瑪斯達成停火協議後，加薩人民啟程返鄉。（法新社）

    在美國總統川普（Donald Trump）的斡旋下，以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）9日達成停火及人質換囚協議，協議今（10）日獲以色列政府批准，正式生效，長達2年的以哈戰爭有望終結。以下為《路透》整理的停火協議細節。

    停火和撤軍

    報導指出，以色列政府批准停火協議後，雙方進入停火狀態。以色列軍方隨後也宣布停火從當地時間中午開始生效。以軍會在24小時之內撤退到事先商議好的地區，盡量減少與加薩人民的摩擦，但以軍仍握有加薩走廊過半地區的控制權。

    釋放以色列人質與巴勒斯坦囚犯

    協議規定，在以軍後撤的72小時內，哈瑪斯必須將48名人質全數釋放，移交給以色列安全部隊，據稱48人中尚有20人還活著。不過哈瑪斯已警告，他們並不確定某些人質的埋葬地點，可能需要更多時間來找回遺體。

    人質重獲自由後，以色列也會釋放250名巴勒斯坦罪犯或嫌犯，另外還有以哈交戰期間被拘留的逾1700名巴勒斯坦人，以及360名哈瑪斯成員。被拘留的巴勒斯坦囚犯會直接釋放回加薩，曾殺害以色列人民的罪犯則會被被遣送至加薩或驅逐出境，並永久禁止進入約旦河西岸及以色列。

    人道援助

    援助物資將會更快進入加薩，並能藉由2條主要幹道自由往返加薩南北兩端。以色列官員說，估計每天會有600輛物資卡車駛入加薩走廊，這些卡車主要運送食物、醫療設備、燃料、烹飪用瓦斯等民生物資。

    加薩居民未來能經由拉法（Rafah）過境點進出埃及，但須徵得以色列政府許可，且這個機制須先與埃及政府協調後方可實施，歐盟也會派出代表團監督。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播