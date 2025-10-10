為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普沒得和平獎 白宮：諾獎委員會將政治置於和平之上

    2025/10/10 19:49 編譯孫宇青／綜合報導
    川普在今年的諾貝爾和平獎鎩羽而歸。（美聯社）

    川普在今年的諾貝爾和平獎鎩羽而歸。（美聯社）

    2025年諾貝爾和平獎出爐，由委內瑞拉反對派女性領袖馬查多（Maria Corina Machado）摘下桂冠，而非外界熱議的美國總統川普。對此，白宮批評挪威諾貝爾委員會「將政治置於和平之上」。

    《路透》報導，白宮聯絡室主任張振熙（Steven Cheung）在社群平台Ｘ上發文，批評挪威諾貝爾獎委員會將和平獎授予委內瑞拉反對派領袖馬查多、而非川普的決定，「川普總統將繼續促成和平協議、結束戰爭、拯救生命。他擁有一顆人道主義者的心，再也沒有人能像他那樣，憑藉意志力移山倒海。」

    他直言：「諾貝爾委員會證明了他們將政治置於和平之上。」

    川普近來不止一次表明自己應該獲頒諾貝爾和平獎，尤其是在本週宣布達成加薩停火和人質協議後。川普目前尚未對諾貝爾獎結果發表評論，但他10日早上在自家社群平台「真實社群」發布3段支持者慶祝加薩和平協議的影片。

    今年的諾貝爾和平獎頒給馬查多，表彰她「毫不懈怠地為委內瑞拉人民爭取民主權利，並致力推動獨裁政權以公正及和平方式轉型為民主政體」。

