社群平台害慘青少年！紐約市政府怒將FB、TikTok告上法庭

紐約市政府對Facebook、TikTok等社群平台提出訴訟，指控這些科技巨頭蓄意設計上癮機制，導致青少年長時間沉迷，進而引發失眠、缺課，甚至模仿危險行為釀成悲劇。市府要求企業為其「操控青少年心理」」所造成的社會成本負起責任。

《紐約郵報》報導，紐約市本週向聯邦法院遞交長達327頁的訴狀，對Google、Facebook與TikTok等公司提告，指控這些平台對青少年造成嚴重心理健康傷害，構成「重大過失」與「公共危害」。該訴訟由市政府、學校與醫療系統共同提起，成為全美逾2000件集體訴訟中，規模最大的一宗。

紐約市在訴訟中指出，這些平台刻意設計上癮機制，藉由操控青少年的心理與行為，引導他們長時間停留於平台上，進而提高點閱與廣告收益。根據市府調查，高達77.3%的高中生每天花超過3小時在螢幕前，其中女生更達82.1%。過度依賴社群媒體，導致失眠、情緒不穩、課業退步，甚至缺課等問題。

紐約市自2024年初已將社群媒體列為「公共健康危害」，並因應學生心理問題投入大量預算。市府更進一步將社群平台與青少年「地鐵衝浪」（攀爬地鐵列車外部行駛）等危險模仿行為做連結。警方資料顯示，2023年以來已有至少16名青少年因此喪命。市府強調「這些企業應該為其行為付出代價，不應讓納稅人承擔所有後果」。

