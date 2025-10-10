為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    獲諾貝爾和平獎肯定 馬查多驚呼「我嚇到了」

    2025/10/10 19:30 即時新聞／綜合報導
    委內瑞拉反對派領導人馬查多獲得諾貝爾和平獎。（法新社）

    委內瑞拉反對派領導人馬查多獲得諾貝爾和平獎。（法新社）

    諾貝爾委員會今（10日）公布2025年諾貝爾和平獎，得主是委內瑞拉政治人物馬查多（Maria Corina Machado）。諾貝爾委員會讚揚馬查多是委國民主反對派的「關鍵團結人物」，而馬查多本人在得知獲獎後，她的反應是「我嚇到了」。

    《法新社》報導，諾貝爾委員會主席弗萊德內斯（Jorgen Watne Frydnes）今日在宣布頒獎給馬查多表示：「馬查多一直是一名政治反對派的關鍵團結人物，反對派曾嚴重分裂，但在追求自由選舉與代議政府方面找到了共通點。」

    根據馬查多團隊公布的影片，馬查多在知道自己獲得諾貝爾和平獎的肯定之後，在電話中對另一名反對派領導人龔薩雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）說：「我嚇到了」。

    龔薩雷斯在上次總統大選中，頂替被取消參選資格的馬查多參選，後來遭到總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政治追殺，被迫流亡海外。

    龔薩雷斯回答說：「我們也嚇到了，但心情愉悅。」馬查多又接著說：「這是怎麼回事。我真不敢相信。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播