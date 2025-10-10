獲諾貝爾和平獎肯定 馬查多驚呼「我嚇到了」

委內瑞拉反對派領導人馬查多獲得諾貝爾和平獎。（法新社）

諾貝爾委員會今（10日）公布2025年諾貝爾和平獎，得主是委內瑞拉政治人物馬查多（Maria Corina Machado）。諾貝爾委員會讚揚馬查多是委國民主反對派的「關鍵團結人物」，而馬查多本人在得知獲獎後，她的反應是「我嚇到了」。

《法新社》報導，諾貝爾委員會主席弗萊德內斯（Jorgen Watne Frydnes）今日在宣布頒獎給馬查多表示：「馬查多一直是一名政治反對派的關鍵團結人物，反對派曾嚴重分裂，但在追求自由選舉與代議政府方面找到了共通點。」

根據馬查多團隊公布的影片，馬查多在知道自己獲得諾貝爾和平獎的肯定之後，在電話中對另一名反對派領導人龔薩雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）說：「我嚇到了」。

龔薩雷斯在上次總統大選中，頂替被取消參選資格的馬查多參選，後來遭到總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政治追殺，被迫流亡海外。

龔薩雷斯回答說：「我們也嚇到了，但心情愉悅。」馬查多又接著說：「這是怎麼回事。我真不敢相信。」

