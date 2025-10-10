狗狗也有「癮頭」？ 㹴犬、牧羊犬類成癮傾向最高

一隻玩球的狗狗。（美聯社檔案照）

人類會對一些事物上癮，狗狗也會有類似表現。9日發表的一份奧地利研究發現，有些狗會對球或玩具愛不釋手，不只是熱愛，而是到了類似人類成癮，表現出難以自我控制的渴求。

英國《衛報》9日報導，維也納獸醫大學（Vetmeduni Vienna）這份研究，以105隻年齡1到10歲的狗狗為研究對象，其中雄性56隻、雌性49隻，這些狗狗有的已知有「過度」強烈動機要玩玩具。



研究要求飼主在一間特製的房間中，利用經過狗狗挑選的玩具，與狗狗執行一些任務，包括與狗玩、讓狗獨自與玩具相處、丟擲玩具、將玩具放入盒內並在旁邊放覓食玩具、以及把玩具置於高處等。測試過程全程錄影，觀察狗狗多種表現的強度，如在得不到玩具時是否跳躍撲向玩具、吠叫或哀鳴、嘗試搶回玩具，以及即使有食物吃仍不想吃等。

根據這份9日在《科學報告》（Scientific Reports）期刊發表的報告，測試顯示，有33隻狗狗整體分數高於中位數，顯示這些狗狗易於出現上述行為，因此有高度的類似成癮行為傾向，以犬種來說，比例最高的是㹴犬和牧羊犬。

研究團隊也以人類成癮行為4個主要指標，分析狗狗的行為，發現有高度類似成癮行為的狗狗，在渴求、欠缺自我控制和把玩具看做非常重要的東西等方面，分數較高；飼主回覆問卷評量狗狗對玩具的類似成癮表現，分數也比較高。

報告共同作者、行為生物學家黎默（Stefanie Riemer）指出，研究認為，狗狗有類似人類成癮行為，可能有遺傳、也有環境因素，「我們認為遺傳的成分相當強」，不同品種間差異明顯，後續追蹤也顯示，有高度類成癮行為表現的狗狗，其飼主多半並未刻意強化這類行為。

不過，她也說，研究結果並不能肯定地證明狗狗成癮，成癮意味著對當事者造成負面後果，若狗狗在無法玩玩具時，出現明顯無法調適的情況，才比較接近類似成癮行為。此外，在整體狗狗族群中較少見這種高度類似上癮表現的行為。

