南韓「麵包通膨」！ 一條吐司要價近百元 居亞洲之冠

受原物料與人事成本飆漲，南韓麵包價格上漲突破四成。（資料照）

南韓出現「麵包通膨」！近三年來，受原物料與人事成本飆漲影響，南韓麵包價格全面上揚，漲幅高達四成，一條500克吐司要價近百元台幣，居亞洲之冠。面對「天價麵包」，近來平價麵包掀起風潮，便利商店、網紅紛紛搶攻市場。

根據韓聯社報導，南韓麵包價格三年間上漲30%至40%，其中鹽味麵包與三明治上漲約三成，貝果漲幅更達44%，成為漲最兇的品項。經濟學家李仁哲指出，烏俄戰爭爆發後，小麥價格一度飆升45%，雖然近期略有回落，但仍比戰前高出許多，使麵粉成本持續居高不下。

在物價壓力下，民眾掀起「平價麵包潮」。一名擁有百萬訂閱的YouTuber在首爾聖水洞開設快閃店，推出僅售20元台幣的鹽麵包，現場大排長龍，掀起搶購熱潮。便利商店業者也聞風而動，推出介於1000至2000韓元（約24至48元台幣）的平價麵包，滿足小家庭與單身族需求。

統計顯示，南韓500克吐司平均售價達2.98美元（約91元台幣），在全球124個受調查國家中排名第11，卻是亞洲最貴。全球麵包價格前三名則為冰島、瑞士與美國。

