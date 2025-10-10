政治獻金處理嚴重分歧 日本自公聯盟終究分道揚鑣

日本公明黨代表齊藤鐵夫。（路透）

日本公明黨今天正式向自民黨傳達將解除合作，公明黨態度如此強硬的原因，在於自民黨對於政治獻金問題處理態度消極，動搖公明黨選票，加上支持母體「創價學會」對於保守色彩濃厚的自民黨新總裁高市早苗態度警戒，終於導致維繫26年的「自公」合作體制破局。

日本經濟新聞分析，自民黨儘管爆發派閥政治獻金醜聞，但對於企業與團體政治獻金的管制規則依舊態度消極，使公明黨的不滿情緒高漲。儘管公明黨提出退出聯合執政以施壓自民黨改革，自民黨內的保守派依舊強勢，導致雙方分歧加深。

公明黨強調「清廉政治」，長久以來對於自民黨處理政治獻金的方式感到頭痛。今年7月，公明黨的參議院選舉結果慘澹，黨內認為是受自民黨金錢醜聞波及。另外，高市早苗上任後，把在總裁選舉中支持她的「舊安倍派」、曾涉及漏報政治獻金的萩生田光一提拔為幹事長代行（代理），更是令公明黨不滿。

自從自民黨在2023年12月爆發「金錢與政治」醜聞後，朝野開始推動相關政治改革。其中，來自企業與團體的政治獻金是否應該受到限制，成為最大爭議點。

自民黨主張政治活動需要經費，「與其禁止不如公開」；相較之下，立憲民主黨、日本維新會主張全面禁止收受企業與團體政治獻金；公明黨與國民民主黨提出折衷方案，僅允許本部及地方黨部收受企業捐款。然而，自民黨拒絕接受公明黨與國民民主黨的提案，使得這項議題懸而未決。

今年3月，自民、公明、國民民主黨曾達成共識，「沒有在線上提交政治獻金報告的政黨分部，不得收受企業捐款」，被視為是自民黨的「底線」。公明黨之後再次提出修正，與3月的版本相比，新增允許國會議員擔任代表的政黨分部可以接受捐款，被認為是想要促使自民黨讓步。然而，自民黨依舊反對。

一名自民黨幹部表示，「我們的組織由地方支撐，與公明黨的組織結構不同。如果接受這項方案，黨的活動量會大幅減少」。

自民黨在全日本約有8000個地方議員設立的政黨分部，如果被禁止收受企業、團體捐款，勢必遭到地方強烈反彈。自民黨主張，只要資金流動公開透明，就不必禁止收受企業或團體捐款。

然而，公明黨也不打算繼續退讓。內部人士表示，「在這次派閥的政治獻金醜聞中，損失最大的不是自民黨，而是公民黨」。

今年7月的參院選舉中，公明黨的比例代表選票僅得521萬票，比2022年上次選舉減少約100萬票。黨內的總結報告認為，公明黨支持漏報政治獻金的自民黨候選人，是導致敗選的原因之一。

公明黨擔心，如果在高市早苗的新政權成立之前，沒有辦法確保政治改革進程，會讓支持者進一步流失。

此外，公明黨的支持母體「創價學會」的宗旨是世界和平，對於被視為極右翼的高市早苗懷抱警戒。公明黨代表（黨主席）齊藤鐵夫曾向高市早苗傳達3項憂心，包括「政治與金錢」問題需要明確解決；高市在擔任閣僚時期，多次參拜靖國神社；外國人政策過於保守。

自民、公明黨自1999年結盟以來已經26年，公明黨近年來面臨支持者高齡化與組織動員力下降，選票也持續下滑。參院選舉的比例代表選票從2004年高峰的862萬票，減少至如今的521萬票，跌幅高達4成。雙方長年累積的不滿，終於在高市當選總裁後全面爆發。

