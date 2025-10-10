為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    加薩治理仍有歧見 哈瑪斯拒絕由川普「託管」

    2025/10/10 18:27 編譯管淑平／綜合報導
    幾成廢墟的加薩市。（法新社）

    巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）和以色列，同意美國總統川普提出的加薩和平方案的第一階段停火計畫，令以國和巴勒斯坦人同感興奮。不過，哈瑪斯高層官員哈姆丹（Osama Hamdan）9日明確否決和平方案中，由川普親自主導的「和平委員會」監督戰後加薩走廊的治理。

    《法新社》9日報導，哈姆丹接受卡達《「阿拉伯電視台》（Al-Araby TV）專訪時，明確否決這項戰後治理提議，他說，「沒有巴勒斯坦人會接受這一點，所有派系，包括巴勒斯坦自治政府，都拒絕」。

    以色列和哈瑪斯在埃及斡旋下達成停火協議，雙方同意停火、撤軍，以及哈瑪斯釋放人質，交換以色列釋放監獄中的數百名巴勒斯坦囚犯等。不過，加薩未來治理的幾個關鍵問題仍待解決。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）表示，希望這份加薩和平方案，能帶來巴勒斯坦人建立獨立的巴勒斯坦國；以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和他的政府則矢言阻止巴人建國。

    川普提出的20點和平方案，包括哈瑪斯繳械，以及加薩戰後由過度性的「技術官僚、去政治化」巴勒斯坦委員會治理，該委員會受「和平委員會」監督，該委員會由川普擔任主席，成員包括前英國首相布萊爾（Tony Blair）。

    哈姆丹批評，「沒有人會接受回到託管與殖民時代」。根據川普提出的方案，在巴勒斯坦自治政府完成改革前，和平委員會也掌握加薩重建資金分配。

