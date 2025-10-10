為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    「間諜窩」妓院名噪一時 !納粹文物老鴇肖像畫重見天日

    2025/10/10 18:07 編譯管淑平／綜合報導
    納粹時期柏林著名老鴇凱蒂．施密特的油畫肖像。（法新社）

    納粹時期柏林著名老鴇凱蒂．施密特的油畫肖像。（法新社）

    一幅描繪納粹德國時期，柏林最惡名昭彰的妓院老鴇凱蒂·施密特（Kitty Schmidt）肖像畫，在失蹤多年後，最近被發現，並於9日在柏林公開。

    施密特經營的「凱蒂沙龍」（Salon Kitty），位於柏林夏洛滕堡區的高級妓院，後被納粹黨衛軍接管，當做監視竊聽重要人物動態的間諜窩。這幅畫的目前擁有者、奧地利作家布魯納（Urs Brunner）表示，1939年到1942年間，外交官、外國記者，甚至高階納粹軍官，都在不知情下遭納粹竊聽。

    布魯納和另一名奧地利作家施拉梅爾（Julia Schrammel）證實，畫中主角就是妓院老鴇施密特，2020年合著《凱蒂沙龍：第三帝國的性愛、間諜與監控》（Kitty's Salon: Sex, Spying and Surveillance in the Third Reich）一書，從舊照知道此畫存在，苦尋多年。

    這幅油畫1999年被一名女子在柏林舊貨店以低價買下，但是該名女子不知畫中人物身分，直到不久前，透過數位影像搜尋，連到布魯納合著的那本書網站，才發現主角身分，並主動聯絡兩名作者。施拉梅爾表示，她曾寫信給幾乎所有柏林的拍賣行與古董商，遍尋這幅畫而不得，現在終於找到，「這對我們非常重要，現存凱蒂的照片僅有少少幾張，且全為黑白影像」。

    布魯納說，畫像中的施密特年約40多歲，不過「她向來會裝扮得比實際年齡還年輕」，總是濃妝豔抹。施密特1954年過世，至於她生前是否自願或者被迫與納粹合作，不得而知，她從未加入納粹，也從無顯露出反猶太人觀點，不過，「曾有納粹德國最大戰犯級人物出入其住家，她和他們相處得很好」。

    布魯納認為，以現有資訊來看，施密特「大概是在亂世中牟利的投機者，而非死忠納粹支持者」，他們希望能找到博物館，典藏這幅油畫，因為老鴇凱蒂和她的妓院，「是柏林城市歷史的一部分」。

