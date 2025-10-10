為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    產業寒冬來襲！日本補習班倒閉數創新高 專家揭「這2大」原因

    2025/10/10 18:54 即時新聞／綜合報導
    最新統計顯示，2025年前三季日本補習班倒閉數已達37件，創同期歷史新高，示意圖。（資料照）

    最新統計顯示，2025年前三季日本補習班倒閉數已達37件，創同期歷史新高，示意圖。（資料照）

    日本補教業正面臨嚴峻挑戰，最新統計顯示，2025年前三季補習班倒閉數已達37件，創同期歷史新高。在少子化趨勢與數位轉型壓力夾擊下，特別是東京、大阪等大都市地區的中小型補教業者首當其衝，專家預警，產業恐迎來新一波淘汰與整併潮。

    根據《帝國資料庫》最新統計，2025年1至9月間，日本補習班倒閉數共計37件，負債超過1000萬日圓（約新台幣200萬元）的補習班倒閉件數達37件，創下同期歷史新高；其中有35件為負債未滿1億日圓（約新台幣2000萬元）的小型業者。從地區來看，東京都倒閉數最多（10件），其次為大阪府（7件），顯示大都市地區的中小型補教機構受創最深。

    補習班經營困境與日本少子化現象密切相關。根據總務省資料，補教主要服務對象6至18歲人口，自2019年的約1405萬人，至2024年減至約1336萬人，5年內減少將近5％。此外，疫情後線上教學與教育APP迅速普及，也進一步壓縮傳統補習班生存空間。業界人士指出，許多歷史悠久的補教業者為了跟上趨勢，被迫投入大量資金進行數位化轉型，導致資金壓力升高，成為倒閉的潛在原因。

    與地方補習班多半能憑藉地緣關係維持經營不同，大都市地區由於競爭激烈、資源集中，對中小型業者形成極大壓力。專家分析，首都圈與關西地區聚集大量大型連鎖補教品牌，市場飽和的情況下，中小型補習班難以取得穩定收益；加上教師人力短缺問題日益嚴重，未來都會區的補教倒閉潮恐將持續擴大，整體產業勢必面臨一波洗牌與整併潮。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播