產業寒冬來襲！日本補習班倒閉數創新高 專家揭「這2大」原因

最新統計顯示，2025年前三季日本補習班倒閉數已達37件，創同期歷史新高，示意圖。（資料照）

日本補教業正面臨嚴峻挑戰，最新統計顯示，2025年前三季補習班倒閉數已達37件，創同期歷史新高。在少子化趨勢與數位轉型壓力夾擊下，特別是東京、大阪等大都市地區的中小型補教業者首當其衝，專家預警，產業恐迎來新一波淘汰與整併潮。

根據《帝國資料庫》最新統計，2025年1至9月間，日本補習班倒閉數共計37件，負債超過1000萬日圓（約新台幣200萬元）的補習班倒閉件數達37件，創下同期歷史新高；其中有35件為負債未滿1億日圓（約新台幣2000萬元）的小型業者。從地區來看，東京都倒閉數最多（10件），其次為大阪府（7件），顯示大都市地區的中小型補教機構受創最深。

補習班經營困境與日本少子化現象密切相關。根據總務省資料，補教主要服務對象6至18歲人口，自2019年的約1405萬人，至2024年減至約1336萬人，5年內減少將近5％。此外，疫情後線上教學與教育APP迅速普及，也進一步壓縮傳統補習班生存空間。業界人士指出，許多歷史悠久的補教業者為了跟上趨勢，被迫投入大量資金進行數位化轉型，導致資金壓力升高，成為倒閉的潛在原因。

與地方補習班多半能憑藉地緣關係維持經營不同，大都市地區由於競爭激烈、資源集中，對中小型業者形成極大壓力。專家分析，首都圈與關西地區聚集大量大型連鎖補教品牌，市場飽和的情況下，中小型補習班難以取得穩定收益；加上教師人力短缺問題日益嚴重，未來都會區的補教倒閉潮恐將持續擴大，整體產業勢必面臨一波洗牌與整併潮。

