狂掃20公斤驚動緝毒犬！日本知名糖果店老闆曝台灣砂糖優點

「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊買了好幾包台灣砂糖回日本。（圖翻攝自池田喬俊@ポムダムール_X平台）

在台、日都有高人氣的知名蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊近日來台旅遊，回程狂掃20公斤砂糖，一度驚動機場緝毒犬。事件曝光引發熱議後，他特地發文解釋，比起日本的糖，台灣砂糖比較有「厚度」和「層次感」，即使糖衣很薄，也能明顯帶出香氣。

池田喬俊9日在X上PO出照片，只見他行李裝的不是衣物，而是一包包疊起來的台糖精緻砂糖，目測就有20包。他透露，在台灣的機場辦回國手續時，一直被問「這個白色粉末是什麼？」，他照實回答「這是台灣的砂糖啊」，但台灣的機場人員似乎相當不解，為何要帶這麼多砂糖回日本，頻問「咦？為什麼？」。

請繼續往下閱讀...

池田喬俊接著說，為了避免誤會，他只好拚命用他會說的中文解釋「因為我超喜歡台灣的砂糖！這個在日本買不到！」，過程還驚動緝毒犬，好在最後總算順利過關，解決了這場「白色粉末騷動」。

這起事件經媒體報導後，立刻引發網路熱議。池田喬俊也在X上發文親揭台灣、日本砂糖不同。他表示，台灣砂糖會自帶一點茶色，日本砂糖雖有蔗糖系、甜菜糖系兩種不同，但每一種都是純白色。他認為台灣砂糖比較有厚度、層次感，即便糖衣做的很薄，也能明顯帶出香氣，推測是「純度」不同關係。只想在料理中加一點點糖的話，也是很優秀的選擇。

池田喬俊說，並不是日本糖不夠甜，但就是有些不同。針對有日本網友表示，在台灣祭聽過甜甜圈攤主表示，日本砂糖太細，一遇熱就融了，台灣無論白色、褐色，都是蔗糖，顆粒較粗，池田喬俊也轉貼該貼文表示「沒錯！」

池田喬俊說，就算科學證明台灣、日本的糖性質完全相同，他還是會想從台灣帶回砂糖，製作台灣味道的蘋果糖，因此他這次順利從台灣帶回20公斤的沙糖，「我要為期待已久的大家做出一大堆、好吃的東京風台灣蘋果糖！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法