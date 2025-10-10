為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    涉賄賂前南韓第一夫人 「統一教」會長韓鶴子被起訴

    2025/10/10 16:34 編譯張沛元／綜合報導
    圖為韓鶴子上月22日現身法院聽審。（法新社）

    圖為韓鶴子上月22日現身法院聽審。（法新社）

    涉嫌賄賂前南韓第一夫人金建希的82歲「統一教」會長韓鶴子，10日被南韓檢方起訴。

    負責偵辦的特檢組在聲明中指出，上月被逮與被裁定羈押的韓鶴子，已被包括違反「政治資金法」等罪名起訴；她被控「3度向（前）總統的配偶提供價值約8200萬韓元（約台幣176.51萬元）的奢侈品」。

    現年82歲的韓鶴子涉嫌在尹錫悅當選與就職後，透過第3方以奢華項鍊與名牌包行賄金建希，藉此請託協助統一教推動商業利益。金建希的律師否認金建希收賄，韓鶴子也否認個人參與任何不法。

    此外，韓鶴子還涉嫌與統一教前高層合謀，在2022年1月行賄國民力量黨國會議員權性東1億韓元，以尋求當時的國民力量黨總統候選人尹錫悅當選後多關照統一教。

    金建希現已因收賄與操縱股市等罪名被捕並被起訴，其前總統夫婿尹錫悅則因去年12月的戒嚴之亂而被拘留；首爾中央地方法院10日就尹錫悅的內亂叛國案2度開庭，尹錫悅以健康不佳為由缺席。

    統一教1954年由韓鶴子亡夫文鮮明創立，全球信徒300萬人，還經營涉及建築、旅遊、教育與媒體的龐大商業事業。韓鶴子在文鮮明2012年去世後成為教會領導人。

