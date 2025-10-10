為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美向芬蘭買11艘破冰船 強化在北極競爭力

    2025/10/10 16:43 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國總統川普和芬蘭總統史塔布9日達成協議，美國將向芬蘭採購11艘破冰船。（歐新社）

    美國總統川普和芬蘭總統史塔布9日達成協議，美國將向芬蘭採購11艘破冰船。（歐新社）

    美國總統川普和芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）9日達成協議，美國將向芬蘭採購11艘破冰船。美國此舉目的是應對在北極與中國及俄羅斯的競爭，中俄擁有的破冰船數量超越美國。

    根據金融時報（Financial Times）報導，川普和史塔布9日在美國白宮簽署1份諒解備忘錄，該計畫要求芬蘭造船廠建造「北極安全巡邏艇」（Arctic Security Cutters），第一艘將於2028年交付。之後美國將在全球主要破冰船生產國芬蘭的協助下，在美國建造另外7艘破冰船。

    白宮官員表示，這11艘破冰船預計將耗資約61億美元（約台幣1865.3億元）。1位美國白宮官員證實，在美國建造的7艘破冰船中，有3艘破冰船預計由德州加爾維斯頓（Galveston）的戴維（Davie）造船廠建造，另外4艘將由路易斯安那州霍馬（Houma）的博林格（Bollinger）造船廠建造。

    由於北極冰蓋融化加劇該地區的地緣政治緊張局勢，川普一直試圖擴大美國的破冰船隊規模。雖全球氣溫上升開闢了航道，但破冰船需要為其他船隻開闢道路。

    美國在北極與俄羅斯和中國的競爭過程中，一直難以跟上步伐。川普曾多次抱怨擴大美國大型破冰船隊規模的困難。

    川普先前曾聲稱，希望採購多達40艘新破冰船。目前美國海岸防衛隊有3艘破冰船投入使用。

    芬蘭是北約中擁有破冰船建造經驗的主要國家。該國家已與加拿大簽署建造新型破冰船船體的協議。

    另外川普9日在白宮橢圓形辦公室舉行的聯合記者會上，對芬蘭武裝部隊規模表達欽佩，並強調如果芬蘭受到俄羅斯的攻擊，他將「堅決」保衛芬蘭。

