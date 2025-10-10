公明黨宣布退出執政聯盟 高市早苗首相之路添變數

自民黨總裁高市早苗。（路透）

日本執政聯盟自民黨與公明黨協商破裂，面臨分手的局面。自民黨總裁高市早苗今天下午與公明黨代表齊藤鐵夫進行協商，但公明黨要求在收受企業、團體捐款方面應嚴格設限，雙方難以達成協議，公明黨將退出已合作26年的執政聯盟，日網友形容為「熟年離婚」。

「自公分手」對於高市要通過國會的首相指名選舉是一項變數，但她仍可尋求國民民主黨和日本維新會等在野黨合作以化解危機。齊藤在今天會談破裂後宣布首相指名選舉將寫下「齊藤鐵夫」名字，目前至少可確定，在首相指名時公明黨不會投給高市，也不會與其他在野黨聯手。

自民黨與公明黨從1999年開始組聯合政府，公明黨強調為「和平政黨」，與中國的關係極為密切，黨魁經常帶團訪問中國。安倍晉三主政期間，公明黨在修憲、安保、集體自衛權和中國政策等敏感政策上，扮演煞車皮的角色，阻止安倍政府採取過於積極的政策。

被視為安倍繼承人的高市早苗4日當選總裁後，公明黨代表齊藤鐵夫在與高市進行黨魁會談前，竟於6日先在國會會見中國駐日大使吳江浩。齊藤對於自公繼續聯合執政提出3項擔憂，包括參拜靖國神社的問題、排外的疑慮和政治與金錢的問題。

經過第一次會面後，高市已同意本月中靖國神社舉辦的秋季例行大祭，將不會前往參拜，外國人政策也經過討論後達成共識，但對金錢與政治的問題，公明黨要求自民黨在收受企業、團體捐款方面應嚴格設限並縮小範圍，但此事涉及層面很廣，並非一時三刻可以達成黨內共識的議題，自民黨內認為這是公明黨的無理要求。

自民黨在石破任內，經歷了去年眾院大舉和今年參院大選雙雙落敗的情況下，目前在眾參兩院議席，即使加上公明黨的席次也未過半。眾院差了18席，參院則差了3席。自民黨雖然還是國會最大黨，但要獨力通過預算案、法案和首相人事案等有很高的難度。

尤其面對即將召開的臨時國會，高市要通過首相指名選舉會是一大難關。最大在野黨立憲民主黨也正在串聯各在野黨合作，公明黨退出執政聯盟若和其他在野黨聯手，將足以左右選情。

不過，高市的保守派支持者，對於自公分手卻持正面的態度，公明黨因為與自民黨合作，長期占據了國土交通相的要職，公明黨被保守派視為日本最大的親中政黨，希望高市另覓合作的對象，不要再讓公明黨予取予求。

然而，自公聯合執政已長達26年，自民黨有很多中央與地方民代，以及地方首長，在選舉之際需要依靠公明黨的選票挹注，還有支持者協助選務，即使意識形態不同，但26年的合作不是說離就離，這也是高市在選舉積極爭取公明黨繼續合作的主因。而一般也認為，公明黨若失去執政黨的身分，在未來的選戰中，議席也很難再成長而且可能會繼續萎縮。

